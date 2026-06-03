L'OL fait gagner 50ME à Madrid avec Endrick

Reparti au Real Madrid après seulement cinq mois à Lyon, Endrick a pris une énorme valeur. Avant même le début du Mondial, l'attaquant brésilien constitue une incroyable affaire financière pour les Merengue.

Arrivé de Palmeiras au Madrid en juillet 2024 contre un chèque de 47,5 millions d'euros, Endrick n'avait que quelques minutes de temps de jeu depuis sa signature au Real. Carlo Ancelotti et Xabi Alonso n'en avaient pas fait un titulaire indiscutable et forcément la valeur du jeune attaquant brésilien déclinait au fil du temps. Selon Transfermarkt, lorsqu'Endrick a été prêté à l'Olympique Lyonnais lors du dernier mercato d'hiver, son prix était estimé à 35 millions d'euros. Sachant que le joueur de 19 ans a encore quatre ans de contrat avec le Real Madrid, cette baisse s'expliquait. Mais, grâce à son passage de quelques moius à l'Olympique Lyonnais, où ses performances ont eu une résonance énorme à l'étranger, la valeur d'Endrick est repartie à la hausse. Et pas qu'un peu.

Endrick a doublé sa valeur depuis son transfert grâce à l'OL

Ce mercredi, le très réputé CIES Football Observatory dévoile la liste des 100 joueurs au monde avec la plus haute valeur de transfert juste avant le Mondial. Et dans cette liste, on trouve neuf jours ayant évolué en Ligue 1 depuis le début de l'année 2026, dont huit du Paris Saint-Germain. Le seul intrus dans cette liste est Endrick. En effet, désormais la valeur du jeune joueur brésilien sur le marché des transferts est estimée à 95,8 millions d'euros, soit le double du prix payé par le Real Madrid pour le faire venir du Brésil.

Si Florentino Perez doit se frotter les mains de cette valorisation d'Endrick, l'Olympique Lyonnais peut également se réjouir d'avoir ainsi permis à un joueur de prendre une telle valeur sous ses couleurs. Car il est évident que si l'OL est amené à proposer ce genre de deal à un autre club dans les mois ou les années qui viennent, alors l'exemple Endrick sera une belle référence. D'autant que la valeur de l'attaquant de 19 ans pourrait encore bondir si le Brésil va loin dans le Mondial 2026.