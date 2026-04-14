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L'Atlético de Madrid élimine le Barça après un match épique

Ligue des Champions14 avr. , 23:07
parClaude Dautel
0
Largement vainqueur à Barcelone (0-2), l'Atlético de Madrid s'est fait très peur mais a finalement arraché son ticket pour le dernier carré de la Ligue des champions après une défaite épique (1-2).
Le derby espagnol de ces quarts de finale de la la Ligue des champions entre les Colchoneros et le Barça a été bouillant de la première à la dernière seconde. Après un début de match totalement favorable à Lamine Yamal et ses coéquipiers, qui avaient fait leur retard après 24 minutes, l'Atlético de Madrid a miraculeusement sorti la tête de l'eau grâce à un service parfait de Griezmann pour Lookman (1-2, 31e). La seconde période était d'une intensité folle, mais l'expulsion de Garcia à la 79a minute mettait un terme aux espoirs du FC Barcelone. Le Barça tentait de pousser pour arracher la prolongation sans y parvenir, tout cela dans une ambiance dingue. L'Atlético de Madrid rejoint donc le dernier et affrontera le vainqueur du match entre Arsenal et le Sporting, Antoine Griezmann n'en a pas fini avec l'Europe.

Champions League

14 avril 2026 à 21:00
Atlético Madrid
Lookman31'
1
2
Match terminé
FC Barcelona
Yamal Nasraoui Ebana4'Torres García24'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
89
ENTRE
J. de Souza Cardoso
Atlético MadridAtlético Madrid
SORT
J. Resurrección Merodio
Atlético MadridAtlético Madrid
Remplacement
89
ENTRE
R. Bardghji
FC BarcelonaFC Barcelona
SORT
D. Olmo Carvajal
FC BarcelonaFC Barcelona
Remplacement
89
ENTRE
R. Araújo da Silva
FC BarcelonaFC Barcelona
SORT
J. Cavaco Cancelo
FC BarcelonaFC Barcelona
Remplacement
81
ENTRE
F. de Jong
FC BarcelonaFC Barcelona
SORT
Pablo Gaviria
FC BarcelonaFC Barcelona
Voir Les Détails Complets Du Match
0
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Ah ça rage sec 🤣😂🤣 tant mieux c'est toujours agréable

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Ça t'écorcherai la gueule de reconnaître que le PSG a une équipe ÉNORME et que t'adorerais supporter une équipe pareille ? 1ere équipe française à faire 3 1/2 finale consécutives de LDC dont 1 gagnée série en cours.... allez... chante avec nous :" PARIS EST MAGIQUE ".... Grosse et longue période de merde pour les suppos de ton club préféré 😂😂🐐🐐

LdC : Dembélé punit Liverpool, le PSG en demi

Penalty non sifflé ? Mais il n y avait pas penalty. Et quand on sait que la poussade de konate au match aller n a pas eu de penalty celui la aurait été vraiment dégueulasse si il avait été donné

OM : Stéphane Richard prêt à déchirer le nouveau logo ?

Roh tu as encore passée une mauvaise soirée toi 😂🤣😂

LdC : Dembélé punit Liverpool, le PSG en demi

leur football est pas degueulasse à ces enc... 😏

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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