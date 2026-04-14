L'Atlético de Madrid élimine le Barça après un match épique

Largement vainqueur à Barcelone (0-2), l'Atlético de Madrid s'est fait très peur mais a finalement arraché son ticket pour le dernier carré de la Ligue des champions après une défaite épique (1-2).

Le derby espagnol de ces quarts de finale de la la Ligue des champions entre les Colchoneros et le Barça a été bouillant de la première à la dernière seconde. Après un début de match totalement favorable à Lamine Yamal et ses coéquipiers, qui avaient fait leur retard après 24 minutes, l'Atlético de Madrid a miraculeusement sorti la tête de l'eau grâce à un service parfait de Griezmann pour Lookman (1-2, 31e). La seconde période était d'une intensité folle, mais l'expulsion de Garcia à la 79a minute mettait un terme aux espoirs du FC Barcelone. Le Barça tentait de pousser pour arracher la prolongation sans y parvenir, tout cela dans une ambiance dingue. L'Atlético de Madrid rejoint donc le dernier et affrontera le vainqueur du match entre Arsenal et le Sporting, Antoine Griezmann n'en a pas fini avec l'Europe.