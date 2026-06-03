Pierre Sage quitte Lens
Lens a la réponse de Pierre Sage

Pierre Sage quitte Lens, c'est décidé

Lens03 juin , 13:30
parClaude Dautel
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L'Equipe et RMC annoncent ce mercredi que Pierre Sage ne sera pas l'entraîneur du RC Lens la saison prochaine. Le technicien français a prévenu ses dirigeants qu'il voulait partir.
Une saison et puis s'en va. Pierre Sage ne sera donc resté qu'une année sur le banc des Sang et Or. Mais le moins que l'on puisse dire est que le coach français a frappé fort en menant le RC Lens à une victoire en Coupe de France et à une place de dauphin du PSG en Ligue 1. Cependant, contacté par Crystal Palace, et tenté par la Premier League, comme il l'a répété dans de nombreux médias, l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais a décidé qu'il était déjà temps de partir de Lens. Selon L'Equipe et RMC, Pierre Sage a prévenu, dans ses dernières heures, les dirigeants du RC Lens qu'il souhaitait partir cet été et qu'il n'irait donc pas au bout de son contrat jusqu'en 2028. Nos confrères confirment que du côté des Sang et Or, on n'est pas tellement surpris de ce choix, ayant rapidement compris après la finale de la Coupe de France que Pierre Sage avait déjà un autre projet en tête.

Lens n'a pas été surpris de la décision de Pierre Sage

Si nos confrères laissent entendre que Pierre Sage n'a pas donné son accord à Crystal Palace, Fabrizio Romano indique, lui, que les négociations sont tout de même très avancées à la fois entre l'entraîneur français et les Eagles, mais également entre le club londonien et le RC Lens. Parfois évoqué du côté de Liverpool, Sage n'est pas le premier choix des Reds, qui bouclent actuellement la venue d'Andoni Iraola. Si Pierre Sage ne prenait pas la direction de Crystal Palace, alors le club anglais pourrait recruter Dino Toppmöller. Du côté de Lens, on a déjà fait savoir que même si l'on ne s'opposera pas au départ de l'entraîneur français, le club qui voudra le recruter devra financièrement dédommager les Sang et Or.
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