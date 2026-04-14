LdC : Ekitike sort sur civière, Mondial en danger ?

Ah , les connnmenteurs de Kakapaluche qui avalent la trompette avec le buuuuuuuut de Dembébé 🤩🤩🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Je suis curieux de savoir qui like l'autre siffoner su cerveau si dessous Lui et Sergio33 qui "Papotin"... Pour ceux qui ont la référence c'est quelque chose 🤕😵
Reste chez nous 👊⚽
Bon , maintenant faut juste aller leur en mettre un… 🤪 à moins que ce soit dans l’autre sens… 🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Mais ferme la sergio parle pas d’arrogance alors que tu l’es aussi on a pas besoin de toi comme supporter de Lyon toi t le fils à textor ok textix
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|53
|29
|16
|5
|8
|49
|34
|15
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|51
|29
|15
|6
|8
|43
|29
|14
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|29
|9
|11
|9
|38
|44
|-6
|37
|29
|10
|7
|12
|39
|39
|0
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|29
|29
|6
|11
|12
|24
|37
|-13
|28
|29
|7
|7
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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⚠️⚠️ EKITIKE GOT INJURED AGAINST PSG AND IT LOOKS BAD! 😔❌ Mo Salah is now SUBBED ON… 🇪🇬
C'est terrible pour Ekitike. Tellement cruel. A 2 mois de la Coupe du monde...