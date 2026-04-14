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LdC : Ekitike sort sur civière, Mondial en danger ?

Ligue des Champions14 avr. , 21:42
parMehdi Lunay
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Liverpool-PSG s'est terminé après une demi-heure seulement pour Hugo Ekitike. L'attaquant français des Reds s'est écroulé tout seul sur le terrain. Il serait touché au talon d'Achille et cela semblait sérieux. Les joueurs se sont d'ailleurs regroupés autour de lui. Sorti sur civière par les soigneurs, il a peut-être dit adieu à la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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