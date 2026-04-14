LdC : Ekitike sort sur civière, Mondial en danger ?

Liverpool-PSG s'est terminé après une demi-heure seulement pour Hugo Ekitike. L'attaquant français des Reds s'est écroulé tout seul sur le terrain. Il serait touché au talon d'Achille et cela semblait sérieux. Les joueurs se sont d'ailleurs regroupés autour de lui. Sorti sur civière par les soigneurs, il a peut-être dit adieu à la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis.