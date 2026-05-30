100 ME pour un défenseur, le PSG veut piller City

Le PSG espère recruter un nouveau défenseur central cet été lors du mercato. Le club de la capitale pourrait bien trouver son bonheur du côté de Manchester City.

Le Paris Saint-Germain ne s’est pas montré particulièrement actif ces derniers mois sur le marché des transferts. Luis Enrique souhaite continuer à miser sur la stabilité, et cela ne devrait pas changer cet été. Toutefois, l’entraîneur espagnol ne serait pas opposé à la possibilité de réaliser quelques belles opérations. Il se dit que les champions d’Europe souhaitent s’attacher les services d’un nouveau défenseur central. À Manchester City, un profil retient particulièrement l’attention : Joško Gvardiol.

Gvardiol prochainement joueur du PSG ?

Selon des informations relayées par Transferfeed, le Paris Saint-Germain fait en effet partie des clubs intéressés par l’international croate. Le récent départ de Pep Guardiola du club anglais pourrait changer la donne pour Gvardiol, désormais plus que jamais ouvert à une nouvelle aventure. Manchester City serait ouvert à un départ, mais uniquement en cas d’offre proche des 100 millions d’euros. Un montant que le PSG pourrait être en mesure d’aligner, même si Luis Enrique n’est pas adepte de ce type de dépenses.

Outre le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone et le Bayern Munich sont également en course pour s’attacher les services de Gvardiol. Le natif de Zagreb, dont le contrat court jusqu’en juin 2028, ne manque pas de prétendants. À lui de choisir la meilleure option pour la suite de sa carrière, alors qu’il reste aussi pleinement concentré sur la prochaine Coupe du monde avec la Croatie.

En cas de signature au PSG, Gvardiol découvrirait un nouveau championnat sous les ordres d’un entraîneur aux principes de jeu proches de ceux de Pep Guardiola. Un élément qui pourrait peser dans sa décision. À 24 ans, il correspond également parfaitement à la politique de recrutement du club parisien.