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100 ME pour un défenseur, le PSG veut piller City

PSG30 mai , 12:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG espère recruter un nouveau défenseur central cet été lors du mercato. Le club de la capitale pourrait bien trouver son bonheur du côté de Manchester City.
Le Paris Saint-Germain ne s’est pas montré particulièrement actif ces derniers mois sur le marché des transferts. Luis Enrique souhaite continuer à miser sur la stabilité, et cela ne devrait pas changer cet été. Toutefois, l’entraîneur espagnol ne serait pas opposé à la possibilité de réaliser quelques belles opérations. Il se dit que les champions d’Europe souhaitent s’attacher les services d’un nouveau défenseur central. À Manchester City, un profil retient particulièrement l’attention : Joško Gvardiol.

Gvardiol prochainement joueur du PSG ? 

Selon des informations relayées par Transferfeed, le Paris Saint-Germain fait en effet partie des clubs intéressés par l’international croate. Le récent départ de Pep Guardiola du club anglais pourrait changer la donne pour Gvardiol, désormais plus que jamais ouvert à une nouvelle aventure. Manchester City serait ouvert à un départ, mais uniquement en cas d’offre proche des 100 millions d’euros. Un montant que le PSG pourrait être en mesure d’aligner, même si Luis Enrique n’est pas adepte de ce type de dépenses.

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Outre le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone et le Bayern Munich sont également en course pour s’attacher les services de Gvardiol. Le natif de Zagreb, dont le contrat court jusqu’en juin 2028, ne manque pas de prétendants. À lui de choisir la meilleure option pour la suite de sa carrière, alors qu’il reste aussi pleinement concentré sur la prochaine Coupe du monde avec la Croatie.
En cas de signature au PSG, Gvardiol découvrirait un nouveau championnat sous les ordres d’un entraîneur aux principes de jeu proches de ceux de Pep Guardiola. Un élément qui pourrait peser dans sa décision. À 24 ans, il correspond également parfaitement à la politique de recrutement du club parisien.
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Derniers commentaires

Le PSG va payer pour réparer Paris

parce que toi pauvre abruti ta mere n a pas couché avec ta mere?? a tout s explique mdrr. le cretin

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Ca va nous changer de Ghezzal et Karabec ;-) Rien est encore acté dans que ce n'est pas signé, par contre.

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blabla. blablabla. blablablabla

Le PSG va payer pour réparer Paris

Toi le consanguin dont la mere a coucher avec son pere ,tu ferais bien de la fermer .evite le sujet toi qui est un dégénéré,tu es mal placé pour evoquer la naissance

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et dommage , pas de derby la saison prochaine !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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