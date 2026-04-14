Pacho percute Mac Allister, le PSG évite le penalty

Situation polémique à Liverpool. Les Reds poussent pour marquer et, à la 66e minute, ils ont cru bénéficier d'un penalty pour une faute de Pacho sur Mac Allister. L'arbitre l'a sifflé mais la VAR l'a appelé pour annuler sa décision. Rien n'a été sifflé finalement malgré un contact clair entre la jambe du défenseur parisien et celle du milieu de Liverpool.