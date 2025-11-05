Il se moque d'Hakimi, Upamecano tente de calmer le jeu

Une séquence diffusée à la télé a provoqué la colère des supporters parisiens et marocains suite à la blessure d'Achraf Hakimi. Sur une image, on voit Dayot Upamecano se moquer du défenseur en faisant semblant de pleurer.

Au lendemain du match PSG -Bayern, l'attitude du staff et des joueurs allemands au moment du tacle de Luis Diaz sur Achraf Hakimi a choqué pas mal de monde. Outre les propos de Josip Stanisic, le défenseur du club allemand affirmant que son coéquipier ne s'était pas excusé et qu'il avait même été remercié par l'ensemble des joueurs, ce sont les images de Dayot Upamenaco, surpris en train de rigoler et d'imiter Hakimi, en larmes, qui font du bruit. Sur les réseaux sociaux, le défenseur international français a été vivement critiqué par cette attitude qui, il est vrai, peut surprendre de la part d'un joueur que l'on dit proche du Paris Saint-Germain s'il devait quitter le Bayern Munich.

Upamecano veut éteindre l'incendie

Devant l'ampleur de la polémique, Dayot Upamecano est intervenu ce mercredi midi sur les réseaux sociaux, estimant qu'il était la cible d'un faux procès et souhaitant un prompt rétablissement à Achraf Hakimi. « Ne cherchez pas la polémique là où il n’y en a pas. Désolé pour ta blessure. Bon rétablissement », a expliqué le défenseur du Bayern Munich et de l'équipe de France. Pas de quoi convaincre les fans du PSG et des Lions de l'Atlas, lesquels ont fait savoir à Upamecano que s'il avait eu un comportement un minimum digne lors de cette séquence, jamais son nom n'aurait été mêlé à cette histoire.

On attend désormais d'en savoir plus sur la durée réelle absence d'Achraf Hakimi, lequel sait que sa participation à la prochaine CAN est peut-être remise en cause après le tacle totalement raté de Luis Diaz. Ce dernier risque tout de même une grosse suspension, de quoi faire comprendre aux joueurs du Bayern que tout cela n'était pas drôle.