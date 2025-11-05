Hakimi out ! Le PSG a trouvé son remplaçant en Premier League

Ce qui m’avait le plus choqué, c’est effectivement l’intention dans le visage du joueur, alors qu’il ne pouvait pas prendre le ballon, l’intention d’attaquer uniquement le joueur… si vous renvoyez l’action, prenez le temps de regarder son visage 😖🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
👍👍🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Euh, avant de dire ça, regarde le visage du joueur au moment du tacle. C’est justement son intention qui est inexcusable 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Par curiosité , tu es de quelle génération ? moi de celle de JP Bernad , Bernard , Fleury, Serge et Aimé
et toujours pour ton info, la discussion a l'OL est aussi que si l'Ol gagne a Seville l'OL est pratiquement assuré de terminer dans les 8, et donc de pouvoir faire tourner apres quand il y aura les matchs contre Lorient, Le havre, Nantes, Monaco, la cdf. Car le classement final de l'OL ne depend du match contre Paris mais des matchs d'apres
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|22
|11
|7
|1
|3
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|15
|11
|3
|6
|2
|18
|17
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|20
|-2
|13
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|10
|17
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
