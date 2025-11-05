ICONSPORT_273039_0193
Hakimi out ! Le PSG a trouvé son remplaçant en Premier League

Touché par un tacle par-derrière très rugueux de Luis Diaz face au Bayern Munich (1-2), Achraf Hakimi va manquer les prochaines échéances parisiennes. Devant sa possible absence prolongée, le PSG tâte le terrain pour lui trouver un remplaçant.
Le poste de latéral droit est indéniablement l'un de ceux qui manquent le plus de profondeur dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Achraf Hakimi est véritablement le seul joueur à avoir été formé à ce poste et qui a les compétences pour jouer au plus haut niveau. Derrière lui, c'est Warren Zaïre-Emery qui est chargé d'occuper le couloir droit lorsque le Marocain ne joue pas. Une situation qui ne sied guère au natif de Montreuil qui est beaucoup plus à l'aise au milieu de terrain, son poste de prédilection.

La récente blessure de Hakimi face au Bayern Munich à cause d'un tacle très appuyé de Luis Diaz oblige Luis Campos et Luis Enrique à réfléchir à une solution rapide, à la fois pour pallier son éventuelle absence longue, mais aussi pour ajouter un latéral droit de métier à la rotation. Et pour cela, la direction parisienne a trouvé son plan d'urgence.

Hakimi blessé, le PSG réfléchit

C'est en tout cas ce qu'il faut croire des nouvelles informations de Fichajes. Si l'on ne sait pas encore quelle sera la durée de l'indisponibilité d'Achraf Hakimi, elle met le PSG face à un problème majeur de profondeur au poste de latéral droit. Et pour le média espagnol spécialisé dans les rumeurs mercato, le champion d'Europe en titre a coché le nom de Daniel Muñoz (29 ans). L'arrière droit de Crystal Palace a vu sa cote exploser depuis son arrivée à Londres en provenance de Belgique. Le Colombien, évalué à 25 millions d'euros par Transfermarkt, représente une opportunité de marché intéressante pour apporter concurrence à Hakimi et solution à Luis Enrique.
Titulaire indiscutable avec les Eagles depuis son arrivée à l'hiver 2024, Daniel Muñoz possède le profil d'un latéral droit ultra polyvalent, maniant aussi bien des qualités défensives à des capacités de projection offensive. Auteur de 2 buts et 2 passes décisives cette saison, il est un artisan majeur du bel exercice réalisé jusqu'à présent par son club.
3
