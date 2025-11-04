PSG : Hakimi salement blessé par Luis Diaz (vidéo)





Match cauchemardesque pour le PSG, mené 2-0 par le Bayern Munich à la pause. En plus de cela, Ousmane Dembélé est sorti sur blessure. Et peu avant la pause, Achraf Hakimi a été victime d’un tacle horrible de Luis Diaz. Le Colombien, pourtant autant d’un doublé, s’est jeté les deux pieds décollés et par derrière sur le Marocain, écopant d’un carton jaune. Ce jaune a mis un temps infini à se transformer en rouge après appel de la vidéo, malgré l’évidente dangerosité de ce geste. Achraf Hakimi est sorti en larmes, remplacé par Mayulu, sans pouvoir poser le pied au sol.