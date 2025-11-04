PSG : Hakimi salement blessé par Luis Diaz (vidéo)

Vous êtes contents vous pouvez publier votre petit article à charge. Comment Enrique aurait pu prévoir l'attentat sur Hakimi ? Vous critiquez ses choix comme l'an passé à la même période et on connait la suite...mais vous remettez encore sa vision en question. Incroyable
Tres mauvaise premiere periode avec un bayern qui nous pressait bien et un marquage individuel sur viti,2 buts donnés et parfaitement evitables,un but annulé, dembouze se blesse,hakimi se prend un attentat ....2eme mi temps ou on a pu voir un double bus pdt 45 mn ,neuer leur gardien elu homme du match bref a oublier et fuck les boches bande d'***culés et diaz je te maudit sur 50 generation ord*re que tu es
Et Neuer élu homme du match ca en dit très long sur notre domination
on a perdu beaucoup avec Donarumma
Quelle horrible soirée, souhaitons une bonne récupération et un moindre mal pour notre Hakimi. Je suis très triste ce soir.
Le tacle absolument HORRIBLE de Luis Diaz sur Achraf Hakimi 😱 Le Colombien est exclu, mais le Marocain est contraint de sortir 😳 #PSGBAY | #UCL