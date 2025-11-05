ICONSPORT_276170_0153

Achraf Hakimi absent entre 4 et 6 semaines

PSG05 nov. , 7:01
parClaude Dautel
Victime d'un tacle de Luis Diaz, Achraf Hakimi a quitté ses coéquipiers parisiens en larmes mardi soir lors du choc PSG-Bayern Munich. On en sait un peu plus sur la durée de l'absence du défenseur de Paris et du Maroc, alors que la CAN aura lieu du 21 décembre au 18 janvier 2026.
Les images d'Achraf Hakimi se tordant de douleur sur la pelouse du Parc des Princes ont hanté la nuit des supporters du Paris Saint-Germain, mais également du Maroc. D'autant que dans un premier temps, certains ont parlé d'une fracture de la cheville pour le joueur des Lions de l'Atlas. Tandis que La Chaîne L'Equipe évoquait, dans un premier temps, un forfait de deux à quatre semaines, France-Info en a dit un peu plus sur la nature de la blessure d'Achraf Hakimi, et son absence, même si cela doit être confirmé par des examens que le défenseur de 27 ans doit passer. Julien Froment, journaliste de la chaîne d'info, en a dit un peu plus dans la nuit et les nouvelles sont légèrement rassurantes.
« Entorse pour Achraf Hakimi, qui pourrait l'éloigner environ entre 4 et 6 semaines, l'IRM qu'il passera demain doit confirmer tout ça. Coup dur pour le PSG, qui va devoir bricoler à droite. Et coup dur pour Hakimi, à l'approche de la CAN à domicile », a précisé notre confrère. La cheville du défenseur étant enflé, il était impossible de faire rapidement des examens, mais on devrait en savoir un peu plus dans la journée. Autrement dit, Achraf Hakimi risque d'être un peu juste pour le début de la CAN, mais il pourrait tout de même participer à cette compétition.
