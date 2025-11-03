ICONSPORT_271045_0016
Harry Kane

Harry Kane dit oui, le Barça refait le coup au Bayern

Liga03 nov. , 17:30
parEric Bethsy
Toujours aussi redoutable avec le Bayern Munich, Harry Kane n’écarte pas l’idée d’un départ l’été prochain. L’attaquant anglais dispose d’une clause libératoire et serait prêt à tenter une nouvelle aventure au FC Barcelone.
A l’image de son milieu de terrain Vitinha, le Paris Saint-Germain sait à quoi s’attendre mardi. Les Parisiens connaissent bien le principal atout du Bayern Munich. On parle évidemment d’Harry Kane qui prouve encore son efficacité redoutable cette saison. Cela fait déjà 22 buts toutes compétitions confondues pour l’attaquant au profil si particulier. En plus de ses statistiques, l’Anglais impressionne par sa capacité à décrocher pour mener le jeu tel un numéro 10, voire un milieu relayeur si besoin.
Harry Kane fait donc le bonheur du Bayern Munich. Sauf que leur histoire entamée en 2023 pourrait prendre fin l’été prochain. C’est du moins l’hypothèse émise par le quotidien catalan Sport. Nos confrères évoquent une clause libératoire à 65 millions d’euros valable à partir de l’année 2026. Pour un avant-centre de ce niveau, l’option ne peut qu’attirer des admirateurs. Le FC Barcelone est notamment cité. Un intérêt apparemment réciproque puisque Harry Kane ne ferme pas la porte aux Blaugrana. Quatre ans après la signature de Robert Lewandowski, que le Barça devrait laisser libre l’été prochain, le champion d’Espagne envisage à nouveau de chiper le buteur du Bayern Munich.
Reste à savoir si ses finances lui permettront un tel investissement. Le cador espagnol, qui n’a pas les moyens de s’attaquer à ses priorités Julian Alvarez (Atlético Madrid) et Erling Haaland (Manchester City), ne sera probablement pas le courtisan le plus généreux niveau salarial. Des formations saoudiennes et anglaises seraient également à l’affût, à commencer par Tottenham, le club formateur d’Harry Kane. Ça s’annonce donc compliqué pour le FC Barcelone sachant que l’avant-centre de 32 ans n’est pas non plus opposé à l’idée de rester en Bavière.
H. Kane

H. Kane

EnglandAngleterre Âge 32 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs5
Buts3
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs3
Buts5
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

Matchs9
Buts12
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
