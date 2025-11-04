ICONSPORT_271260_0047

Le Bayern arrive énervé à Paris, le PSG est innocent

PSG04 nov. , 9:40
parGuillaume Conte
Le Bayern Munich n'a pas du tout aimé l'accueil que prépare la Préfecture de Police de Paris pour le match face au PSG de ce mardi soir. 
Sur le terrain, la façon de jouer et de gagner du PSG fait presque l’unanimité en Europe. Luis Enrique a réussi le tour de force de se priver des stars mondiales qu’étaient Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar pour puiser les forces d’un jeu collectif basé sur l’effort, la jeunesse, l’adaptabilité tactique et la qualité technique bien évidemment. Le Bayern Munich, futur adversaire du PSG ce mardi, a encore loué la façon dont le club parisien avait réussi à se reconstruire. 
En revanche, à chaque fois qu’un match de Ligue des Champions se déroule au Parc des Princes, le PSG semble se faire un nouvel ennemi. Tottenham et Newcastle, qui viendront à Paris prochainement, ont déploré récemment que la quantité de places disponibles pour ses supporters visiteurs ne correspond pas aux normes de l’UEFA, permettant au PSG d’accueillir moins de fans adverses que le règlement ne l’autorise. 

Des décisions de dernière minute qui font hurler

Du côté du Bayern Munich, on peste désormais contre la communication très tardive des autorités françaises au sujet du match de ce mardi soir. Visiblement, les informations sont mal passées entre le club organisateur et la Préfecture, et l’arrêté contraignant les supporters allemands à changer leur plan à la veille de la rencontre ne fait pas très sérieux. 
« Le préavis très court de ce décret est inacceptable, car toutes les informations pertinentes étaient disponibles depuis des semaines, comme c'est le cas pour tous les matches du club », a expliqué le Bayern Munich, qui a tenu à faire savoir que le PSG n’était pas fautif selon lui des décisions tardives prises par les autorités. De quoi rajouter un brin de tension pour ce déplacement européen de premier plan, ce dont personne n’a besoin à l’heure où chaque match de Coupe d’Europe fait désormais l’objet de mesures de sécurité importante. 
