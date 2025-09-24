Barça - PSG : Lamine Yamal a un plan

ICONSPORT_268740_0018
Lamine Yamal n'a toujours pas joué depuis la dernière trêve internationale mais espère être de retour pour la réception du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Pour ça, il a un plan bien ficelé.
Lundi dernier au Théâtre du Châtelet, Lamine Yamal a été récompensé pour sa saison impressionnante par le Trophée Kopa. S'il espérait sans aucun doute arracher le Ballon d'Or promis à Ousmane Dembélé, le prodige espagnol a dû se contenter du titre de meilleur jeune joueur de la saison. De retour en Espagne après cette escapade parisienne, tous les regards sont désormais tournés vers sa convalescence. Blessé à l'aine lors de la dernière trêve internationale avec la Roja, Yamal n'a plus porté le maillot blaugrana depuis le 31 août dernier et un match au Rayo Vallecano. Son retour se rapproche à grands pas, mais la réception du Paris Saint-Germain en Ligue des champions aussi, et pour l'heure, nul ne peut assurer que le prodige espagnol sera prêt à temps.

Lamine Yamal a un plan pour être à 100% face au PSG

Heureusement pour les supporters barcelonais, Lamine Yamal a un plan. Selon les informations de Mundo Deportivo, le gaucher de 18 ans veut retrouver la compétition ce dimanche 28 septembre pour la réception de la Real Sociedad. Son objectif est de ne disputer qu'une partie de la rencontre afin de retrouver des sensations et ainsi d'être à 100% pour le choc face au dernier vainqueur de la Ligue des champions qui aura lieu trois jours plus tard, le mercredi 1er octobre.
Pour l'instant, tout cela est loin d'être certain puisque Lamine Yamal est encore en convalescence. Il ne s'est pas entrainé avec ses coéquipiers depuis le début de la semaine et ne devrait pas être là non plus pour l'entrainement collectif de ce mercredi. Reste désormais à savoir si son plan pourra se dérouler sans accroc.
