Barça - PSG : Lamine Yamal a un plan

ridicule comme 99.9% de tes interventions
1 ex aequo pendant que vous êtes au coude à coude avec Lens et que Strasbourg peut potentiellement vous placer à 6 pts.....la honte ^^
Mais juste ...pourquoi vous répondez pas quand on vous demande pourquoi marseille a pas gagner la coupe de france depuis 1989 c1 depuis 1993 championnat 2010 et pas jouer et gagner la coupe intercontinentale ??🤔🤔
"Se faire ouvrir" D'où votre énorme frustration ^^. Obligés de mentir pour vous sentir un tant soit peu égal voire supérieur alors que dans les faits vous en sortez avec quasi pas d'occasions de buts, 1 csc et 30 % de possessions face au PSG bis......à la maison. ^^
Donc ce sont les marseillais qui viennent invectiver les joueurs comme des voyous en leur manquant donc de respect et les prenant de haut, mais ce sont les parisiens qui se sont contentés de montrer un logo qui passent pour des arrogants ??!!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|13
|7
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|10
|4
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|3
|8
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|5
|3
|0
|2
|6
|10
|4
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|7
|9
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|4
|6
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|9
|12
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|6
|8
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|3
|5
|4
|5
|1
|1
|3
|-7
|6
|13
|1
|5
|0
|1
|4
|-8
|5
|13
