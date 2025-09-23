ICONSPORT_271641_0290
Ousmane Dembélé

Ballon d'Or : Dembélé a pulvérisé Yamal, le détail des votes

Foot Europeen23 sept. , 10:40
Corentin Facy
Annoncé comme le grand favori depuis plusieurs semaines, Ousmane Dembélé a remporté lundi soir le Ballon d’Or 2025 devant Lamine Yamal.
Pour la deuxième fois en l’espace de trois ans, c’est un joueur français qui a remporté le Ballon d’Or lundi soir. Après Karim Benzema en 2022, Ousmane Dembélé a été élu lauréat de la plus prestigieuse récompense individuelle. Un énorme soulagement pour l’attaquant du Paris Saint-Germain, annoncé comme le grand favori depuis plusieurs semaines. Son principal concurrent, Lamine Yamal, est arrivé à la seconde place. Le détail des votes sera disponible samedi dans le magazine France Football. Mais sur la Chaîne L’Equipe, le rédacteur en chef de « FF », Vincent Garcia, a livré une tendance.
Selon lui, il n’y a pas eu match entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal tant l’écart de votes a été conséquent en faveur de l’attaquant de l’équipe de France et du PSG. « Si je dois donner une tendance, je dirais qu’il n’y a pas eu match. Ousmane l’a emporté assez largement. C’est à retrouver dans France Football samedi avec tous les détails des votes, les points. Ousmane a remporté largement l’adhésion de nos jurés du Ballon d’Or. C’est un Ballon d’Or qui fait autorité auprès de nos jurés » a expliqué Vincent Garcia avant de poursuivre.

« Il n’y a pas eu tant de dispersions de voix. Dembélé a fait quasiment carton plein. Il a remporté largement les suffrages, sur tous les continents, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique du Sud. C’est un Ballon d’Or clair et net » a glissé le rédacteur en chef de France Football dans L’Equipe du Soir. Un plébiscite donc pour Ousmane Dembélé et une victoire qui ne souffre d’aucune contestation. Par ailleurs, les organisateurs peuvent se féliciter que cette année, aucune fuite sérieuse n’a eu lieu, laissant jusqu’au dernier moment le suspense intact quant à l’identité du Ballon d’Or, remporté sur les coups de 23 heures par Ousmane Dembélé.
