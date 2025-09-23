PSG : Mbaye vendu au Barça pour un prix absurde

Utilisé à cinq reprises par Luis Enrique depuis le début de la saison, Ibrahim Mbaye n’est pas certain de rester au PSG à l’avenir. L’attaquant de 17 ans suscite notamment un intérêt du FC Barcelone.

Sollicité par Luis Enrique en ce début de saison pour compenser les absences sur blessure d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué et maintenant Bradley Barcola, Ibrahim Mbaye a disputé quelques minutes dimanche soir au Vélodrome. L’attaquant de 17 ans entre dans les plans de l’entraîneur espagnol, au même titre que Senny Mayulu. Luis Enrique s’appuie sur les joueurs formés au PSG , mais il pourrait tomber de haut en cas de départ précipité de l’un de ses protégés. En ce qui concerne Ibrahim Mbaye, la menace est réelle alors que son contrat expire en juin 2027.

Sans prolongation dans les mois à venir, le joueur né à Trappes pourrait faire ses bagages l’été prochain afin de ne pas risquer un départ libre l’été suivant. Une situation que suivent attentivement plusieurs gros clubs européens. Selon le site E-Noticies , Liverpool fait notamment partie des clubs qui s’intéressent de très près à l’ailier droit du Paris Saint-Germain. Mais le club le plus chaud sur le dossier n’est autre que le FC Barcelone.

Ibrahim Mbaye ciblé par le Barça et Liverpool

Confronté à des limites économiques que tout le monde connaît, le champion d’Espagne souhaite tenter quelques coups moins risqués sur le plan financier. C’est ainsi que le directeur sportif catalan Deco a activé la piste Ibrahim Mbaye dans l’optique de la saison prochaine. Le média espagnol va plus loin, affirmant que l’attaquant du PSG a de bonnes chances de rejoindre la Catalogne, où un temps de jeu plus conséquent que celui dont il dispose actuellement à Paris lui est promis. Le prix d’un potentiel transfert a néanmoins de quoi étonner, voire même choquer.

E-Noticies évoque un possible deal à hauteur de 3 millions d’euros. A ce prix, on n’imagine pourtant que le Paris Saint-Germain ne sera pas vendeur. Le dossier sera en tout cas à suivre de très près dans les semaines à venir, mais le temps de jeu de plus en plus important d’Ibrahim Mbaye dans la capitale risque de susciter des convoitises grandissantes au fil des mois. Le Barça et Liverpool sont déjà là, et à ce rythme, ils pourraient être rejoint par d’autres grands noms du football européen très vite.