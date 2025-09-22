lamine yamal depite le vestiaire du barca iconsport 261994 0008 395683

Le Ballon d’Or punit Yamal, l’Espagne est choquée

Liga22 sept. , 16:00
parEric Bethsy
Candidat au Ballon d’Or 2025, Lamine Yamal ne part pas favori. L’ailier du FC Barcelone pourrait être devancé par le Parisien Ousmane Dembélé, notamment à cause du critère basé sur la classe et le fair-play.
Contrairement au Real Madrid, qui a décidé de boycotter la cérémonie du Ballon d’Or, le FC Barcelone sera bien représenté au Théâtre du Châtelet à Paris ce lundi soir. Le club catalan va envoyer une grande délégation notamment composée de Lamine Yamal et de nombreux membres de son entourage. L’ailier du Barça croit-il toujours en ses chances de récolter plus de votes que le favori Ousmane Dembélé ? Son sacre est pourtant peu probable, estime le journaliste Vincent Duluc, persuadé que le critère basé sur la classe et le fair-play des joueurs coûtera cher à l’Espagnol.
« La saison 2024-2025 que le monde vient célébrer, ce soir, a été marquée par l'oeuvre globale du PSG et ce magnifique paradoxe d'un collectif irrésistible qui aura fait émerger une individualité inattendue, a écrit notre confrère. Car les deux favoris du 69e Ballon d'Or sont Ousmane Dembélé et Lamine Yamal, et l'un des deux semble un peu plus favori que l'autre. Kylian Mbappé lui-même a reconnu ne pas croire en ses chances, et il a probablement raison, par-delà sa conquête du Soulier d'Or, car on imagine plutôt, en regard de la saison écoulée, une lutte entre les Parisiens et le lobby barcelonais. »

Lire aussi

Ballon d'Or ou OM-PSG : Les Ultras parisiens donnent rendez-vous !Ballon d'Or ou OM-PSG : Les Ultras parisiens donnent rendez-vous !
OM-PSG : Vincent Duluc scandalisé que la LFP saborde le Ballon d'OrOM-PSG : Vincent Duluc scandalisé que la LFP saborde le Ballon d'Or
« Sur le fond, on ne peut pas s'empêcher de penser que le Brésilien Raphinha a accompli une saison plus complète que son jeune coéquipier espagnol du Barça, mais personne, c'est évident, n'est monté aussi haut que le jeune prodige au printemps. En revanche, son attitude en finale de la Ligue des Nations face au Portugal (2-2, 3-5 t.a.b.), qui l'a vu refuser de serrer la main de Cristiano Ronaldo et d'attendre la remise du trophée à ses adversaires, n'a pas fait beaucoup pour son image, en regard du critère de classe qui s'attache à la désignation du trophée qu'il convoite », a souligné le journaliste, dont les propos relayés par le quotidien As font parler en Espagne.
Articles Recommandés
ICONSPORT_271163_0227
OL

OL : Paulo Fonseca a créé un monstre

Youssef El-Arabi
FC Nantes

Nantes a une machine à buts, c’est du jamais vu

ICONSPORT_266839_0019
TV

TV : La Ligue 1 fait plier Google contre le piratage

ICONSPORT_018363_0009
OM

OM-PSG : La pelouse du Vélodrome en parfait état

Fil Info

17:00
OL : Paulo Fonseca a créé un monstre
16:30
Nantes a une machine à buts, c’est du jamais vu
15:40
TV : La Ligue 1 fait plier Google contre le piratage
15:25
OM-PSG : La pelouse du Vélodrome en parfait état
15:00
Nantes : Flingué par le mercato, il passe aux aveux
14:30
OM-PSG joué mardi ? Marseille a menacé la LFP d'un recours
14:00
Le Paris FC doute déjà de deux gros renforts
13:40
ASSE : Stassin « harcelé », son père lâche une bombe
13:20
L'OL privé d'un défenseur pendant trois semaines

Derniers commentaires

OM-PSG joué mardi ? Marseille a menacé la LFP d'un recours

Que j ai démoli en 1 seule ligne 🤣 Il y a un reglement donc il doit etre applique et surtout pour les sous hommes

TV : La Ligue 1 fait plier Google contre le piratage

🤣🤣🤣

OM-PSG joué mardi ? Marseille a menacé la LFP d'un recours

et la non rencontre à septème les vallons

OM-PSG joué mardi ? Marseille a menacé la LFP d'un recours

Il a honte.

OM-PSG joué mardi ? Marseille a menacé la LFP d'un recours

Tu devais poster le lien de ma photo, tu ne l'as pas fait, simple comme bonjour.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
Monaco
1254016137
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
Lens
95302385
7
Rennes
85221-178
8
O. Marseille
64202594
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading