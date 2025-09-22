Le Ballon d’Or punit Yamal, l’Espagne est choquée

Candidat au Ballon d’Or 2025, Lamine Yamal ne part pas favori. L’ailier du FC Barcelone pourrait être devancé par le Parisien Ousmane Dembélé, notamment à cause du critère basé sur la classe et le fair-play.

Contrairement au Real Madrid, qui a décidé de boycotter la cérémonie du Ballon d’Or , le FC Barcelone sera bien représenté au Théâtre du Châtelet à Paris ce lundi soir. Le club catalan va envoyer une grande délégation notamment composée de Lamine Yamal et de nombreux membres de son entourage. L’ailier du Barça croit-il toujours en ses chances de récolter plus de votes que le favori Ousmane Dembélé ? Son sacre est pourtant peu probable, estime le journaliste Vincent Duluc, persuadé que le critère basé sur la classe et le fair-play des joueurs coûtera cher à l’Espagnol.

« La saison 2024-2025 que le monde vient célébrer, ce soir, a été marquée par l'oeuvre globale du PSG et ce magnifique paradoxe d'un collectif irrésistible qui aura fait émerger une individualité inattendue, a écrit notre confrère. Car les deux favoris du 69e Ballon d'Or sont Ousmane Dembélé et Lamine Yamal, et l'un des deux semble un peu plus favori que l'autre. Kylian Mbappé lui-même a reconnu ne pas croire en ses chances, et il a probablement raison, par-delà sa conquête du Soulier d'Or, car on imagine plutôt, en regard de la saison écoulée, une lutte entre les Parisiens et le lobby barcelonais. »

« Sur le fond, on ne peut pas s'empêcher de penser que le Brésilien Raphinha a accompli une saison plus complète que son jeune coéquipier espagnol du Barça, mais personne, c'est évident, n'est monté aussi haut que le jeune prodige au printemps. En revanche, son attitude en finale de la Ligue des Nations face au Portugal (2-2, 3-5 t.a.b.), qui l'a vu refuser de serrer la main de Cristiano Ronaldo et d'attendre la remise du trophée à ses adversaires, n'a pas fait beaucoup pour son image, en regard du critère de classe qui s'attache à la désignation du trophée qu'il convoite », a souligné le journaliste, dont les propos relayés par le quotidien As font parler en Espagne.