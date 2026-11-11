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Forfait contre l'Italie, Kylian Mbappé n'est pas content

Forfait contre l'Italie, Kylian Mbappé n'est pas content

Equipe de France
parClaude Dautel
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A la veille du match de Ligue des Nations contre l'Italie, Zinedine Zidane a confirmé le forfait de Kylian Mbappé. Et il n'est pas encore certain que le joueur du Real Madrid soit rétabli pour la rencontre face à la Turquie.
C'est évidemment une mauvaise nouvelle pour le sélectionneur de l'équipe, il devra se passer du récent deuxième du Ballon d'Or 2026 à l'occasion du choc contre la Squadra Azzurra jeudi soir à Milan. En effet, présent en conférence de presse, Zinedine Zidane a confirmé que son attaquant vedette était blessé. « Kylian sera forfait jeudi. Il a ressenti une petite douleur aux ischio-jambiers. Comme d'habitude, zéro risque. Ce sont des choses regrettables, mais ça fait partie du jeu. C’est une petite gêne, un petit truc, ça devrait le faire pour dimanche contre la Turquie », a précisé le successeur de Didier Deschamps. Et Zinedine Zidane de préciser l'état d'esprit de Kylian Mbappé après ce souci physique : « Je le trouve bien. La preuve en est, il reste avec nous. Il n'est pas content, il aurait aimé jouer jeudi. Mais il ne faut prendre aucun risque parce que la saison est longue. »

Mbappé n'est pas content

D'autre part, Zinedine Zidane a évoqué la convocation de Senny Mayulu, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain ayant quitté les Espoirs pour rejoindre les A ces dernières heures. « Ce que j’aime dans son jeu ? J'aime tout, j'aime sa technique et ce qu'il fait. Naturellement, c'est un joueur sur la liste. On essaye de faire les choses avec cohérence. On ne va pas chercher que les Espoirs. On a une liste et quand il y a des absents, on les prend », a confié le sélectionneur français.
Pour cette deuxième série de matchs depuis qu'il a pris les commandes des Bleus, Zizou n'est pas gâté avec les blessures, puisque Pierre Kalulu, Aurélien Tchouaméni et Marcus Thuram ont renoncé aux deux rencontres contre l'Italie et la Turquie alors qu'ils figuraient dans la liste des 23 joueurs retenus par Zinedine Zidane la semaine passée. « Je sélectionne des joueurs et parfois il arrive ce qui arrive. Cette période, au mois de novembre, avec le championnat et la Ligue des champions, il faut accepter qu’il y ait des problèmes. C'est regrettable. En tant qu'entraîneur, c'est horrible, mais on n'a pas le choix », a reconnu le coach de l'équipe à 24 heures de défier l'équipe l'Italie.

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