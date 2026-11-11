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Manchester City relégué, Haaland « ira à Barcelone »

Manchester City relégué, Haaland « ira à Barcelone »

Premier League
parCorentin Facy
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Reconnu coupable de 114 infractions financières au règlement de la Premier League, Manchester City risque une relégation en Championship. Un scénario qui pourrait envoyer Erling Haaland à Barcelone.
Manchester City est en crise et on ne parle pas ici simplement de la situation de l’équipe d’Enzo Maresca au classement de la Premier League. Il y a quelques semaines, le club anglais a été reconnu coupable de 114 infractions financières au règlement du championnat. Un énorme coup dur pour Manchester City, qui conteste les accusations et le verdict rendu mais qui risque une énorme sanction.
Une relégation en Championship est même évoquée et pourrait faire très mal au vice-champion d’Angleterre en titre, lequel serait susceptible de perdre ses meilleurs joueurs si un tel verdict était rendu. L’avenir d’Erling Haaland serait logiquement au centre des tractations d’autant qu’en Espagne, on guette de près la situation du buteur norvégien de 26 ans. Le Real Madrid a souvent été évoqué comme un courtisan d’Erling Haaland et c’est aussi depuis plusieurs mois le cas du FC Barcelone, qui n’a pas recruté de véritable avant-centre pour remplacer Robert Lewandowski.

Scholes envoie Haaland à Barcelone

Au micro du podcast « The Good, The Bad & The Football », l’ancien joueur de Manchester United Paul Scholes a jugé qu’un transfert d’Erling Haaland au Barça était plus que probable en cas de relégation des Citizens en Championship. « Il a tout d’un futur joueur du Real Madrid, je peux facilement l’imaginer porter le maillot du Real. Mais il ira au Barça ! » s’est exclamé Paul Scholes, certain de voir un jour Erling Haaland sous les couleurs des Blaugrana. Un destin qui ne déplairait sans doute pas aux supporters barcelonais.
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