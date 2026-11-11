L1 : Valérien Ismaël vers Le Havre
Un peu plus de dix jours après le limogeage de Didier Digard de son poste d'entraîneur du Havre, le club normand serait en passe de faire signer Valérien Ismaël. Avec deux points au classement, le HAC est dans une situation plus que compliquée en Ligue 1.
Viré en février dernier par les Blackburn Rovers, Valérien Ismaël va rebondir dans le championnat de France. En effet, Loïc Tanzi annonce que le natif de Strasbourg devrait être le prochain entraîneur du Havre. Après la défaite du club doyen contre le PSG (1-5), les propriétaires ont décidé de virer Didier Digard, ce qui a également entraîné la démission du président du HAC et de Demba Ba, directeur sportif.
Après réflexion, c'est donc l'ancien défenseur central, devenu entraîneur, qui aura la lourde mission de tenter de sauver la place du Havre en Ligue 1. Valérien Ismaël a de l'expérience, sauf en Ligue 1, mais il a aussi l'avantage d'être libre et donc immédiatement disponible. La semaine passée, le nom d'Antoine Kombouaré avait été évoqué pour ce poste, mais visiblement les discussions n'ont pas abouti.
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A l exterieur ils doivent apprendre a laisser le ballon et jouer en contre comme le font nos adversaires.de plis on se prend toujours 1 bu sur la première occasion de l equipe adverse et aprrs incapable de renverser la tendance puisque ca joue a la baballe devant la surface comme 1 equipe de hand sans jamais frapper.
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le paillasson du PSG 2027 2028 a fuite.
Ligue 1
Saison régulière
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