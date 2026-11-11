L1 : Valérien Ismaël vers Le Havre

Un peu plus de dix jours après le limogeage de Didier Digard de son poste d'entraîneur du Havre, le club normand serait en passe de faire signer Valérien Ismaël. Avec deux points au classement, le HAC est dans une situation plus que compliquée en Ligue 1.

Viré en février dernier par les Blackburn Rovers, Valérien Ismaël va rebondir dans le championnat de France. En effet, Loïc Tanzi annonce que le natif de Strasbourg devrait être le prochain entraîneur du Havre. Après la défaite du club doyen contre le PSG (1-5), les propriétaires ont décidé de virer Didier Digard, ce qui a également entraîné la démission du président du HAC et de Demba Ba, directeur sportif.

Après réflexion, c'est donc l'ancien défenseur central, devenu entraîneur, qui aura la lourde mission de tenter de sauver la place du Havre en Ligue 1. Valérien Ismaël a de l'expérience, sauf en Ligue 1, mais il a aussi l'avantage d'être libre et donc immédiatement disponible. La semaine passée, le nom d'Antoine Kombouaré avait été évoqué pour ce poste, mais visiblement les discussions n'ont pas abouti.