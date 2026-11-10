Pierre Sage dit non, Lens bondit sur Didier Digard

Après avoir acté le départ de Yannick Cahuzac, le plus difficile commence pour Lens qui n’a plus le droit à l’erreur quant à l’identité de son futur entraîneur. La piste Pierre Sage se complique et celle menant à Didier Digard a été activée.

Le début de saison est décidément très animé du côté du RC Lens, qui va connaître dans les jours à venir son troisième entraîneur en moins de six mois. Le club nordiste a démarré le championnat avec Dino Toppmöller, remplacé il y a deux mois par Yannick Cahuzac, lequel a été promu par le directeur sportif dont il est proche Jean-Louis Leca. Mais les mauvais résultats de Lens, notamment la défaite 1-9 contre Côme et celle face à l’OM dimanche, ont précipité le départ de Yannick Cahuzac , acté en début de semaine.

Lens cible Digard derrière la priorité Sage

Jean-Louis Leca et Joseph Oughourlian ont activé la piste menant à leur ex-entraîneur de la saison dernière Pierre Sage pour reprendre du service puisque ce dernier va se faire virer de Crystal Palace. Mais selon les informations de Fabrizio Romano, celui qui a vécu un cauchemar en Premier League privilégie un peu de repos et devrait donc décliner l’offre des Sang et Or . C’est ainsi que selon Foot Mercato, la direction du RC Lens pourrait se rabattre sur la piste menant à Didier Digard. Libre depuis quelques jours et son éviction du Havre, où il était en poste depuis juillet 2024, l’entraîneur français de 40 ans est très apprécié par le board lensois.

Les exploits effectués par Didier Digard avec un effectif très limité au HAC lui ont donné énormément de crédit et pourraient lui offrir la possibilité d’entraîner un club qualifié en Ligue des Champions comme Lens. Le média précise néanmoins qu’à ce stade, la « priorité » demeure Pierre Sage. Mais s’il était impossible de convaincre l’ancien coach de l’OL de reprendre immédiatement du service, alors Didier Digard pourrait rapidement être en haut de la liste de Jean-Louis Leca et de Joseph Oughourlian. Un choix qui, à n’en pas douter, fera débat chez les supporters lensois, dont la majorité était en tout cas favorable au départ de Yannick Cahuzac depuis le violent 1-9 infligé par Côme.