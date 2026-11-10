Aller au contenu
Pierre Sage dit non, Lens bondit sur Didier Digard

Pierre Sage dit non, Lens bondit sur Didier Digard

Lens
parCorentin Facy
3
Ajouter comme source préférée sur Google
Après avoir acté le départ de Yannick Cahuzac, le plus difficile commence pour Lens qui n’a plus le droit à l’erreur quant à l’identité de son futur entraîneur. La piste Pierre Sage se complique et celle menant à Didier Digard a été activée.
Le début de saison est décidément très animé du côté du RC Lens, qui va connaître dans les jours à venir son troisième entraîneur en moins de six mois. Le club nordiste a démarré le championnat avec Dino Toppmöller, remplacé il y a deux mois par Yannick Cahuzac, lequel a été promu par le directeur sportif dont il est proche Jean-Louis Leca. Mais les mauvais résultats de Lens, notamment la défaite 1-9 contre Côme et celle face à l’OM dimanche, ont précipité le départ de Yannick Cahuzac, acté en début de semaine.

Lens cible Digard derrière la priorité Sage

Jean-Louis Leca et Joseph Oughourlian ont activé la piste menant à leur ex-entraîneur de la saison dernière Pierre Sage pour reprendre du service puisque ce dernier va se faire virer de Crystal Palace. Mais selon les informations de Fabrizio Romano, celui qui a vécu un cauchemar en Premier League privilégie un peu de repos et devrait donc décliner l’offre des Sang et Or. C’est ainsi que selon Foot Mercato, la direction du RC Lens pourrait se rabattre sur la piste menant à Didier Digard. Libre depuis quelques jours et son éviction du Havre, où il était en poste depuis juillet 2024, l’entraîneur français de 40 ans est très apprécié par le board lensois.
Les exploits effectués par Didier Digard avec un effectif très limité au HAC lui ont donné énormément de crédit et pourraient lui offrir la possibilité d’entraîner un club qualifié en Ligue des Champions comme Lens. Le média précise néanmoins qu’à ce stade, la « priorité » demeure Pierre Sage. Mais s’il était impossible de convaincre l’ancien coach de l’OL de reprendre immédiatement du service, alors Didier Digard pourrait rapidement être en haut de la liste de Jean-Louis Leca et de Joseph Oughourlian. Un choix qui, à n’en pas douter, fera débat chez les supporters lensois, dont la majorité était en tout cas favorable au départ de Yannick Cahuzac depuis le violent 1-9 infligé par Côme.

Lire aussi

Lens : Pierre Sage refuse de revenir, la raison est connueLens : Pierre Sage refuse de revenir, la raison est connue
Lens vire déjà Yannick Cahuzac !Lens vire déjà Yannick Cahuzac !
Articles Recommandés
Reveil Exige Pour Cette Recrue De Lol
OL

Réveil exigé pour cette recrue de l'OL

Edf Tchouameni Se Blesse A Son Tour
Equipe de France

EdF : Tchouaméni se blesse à son tour

Om Genesio Jure De Ne Plus Jamais Aligner Ce Joueur
OM

OM : Genesio jure de ne plus jamais aligner ce joueur

Edf Zidane Interdit Lequipe De France Aux Plus De 30 Ans
Equipe de France

EdF : Zidane interdit l’équipe de France aux plus de 30 ans

Fil Info

Réveil exigé pour cette recrue de l'OL
EdF : Tchouaméni se blesse à son tour
OM : Genesio jure de ne plus jamais aligner ce joueur
EdF : Zidane interdit l’équipe de France aux plus de 30 ans
L'OM envoyé en Ligue 2 par la DNCG, Pierre Ménès confirme
Lens : Pierre Sage refuse de revenir, la raison est connue
PSG : Incroyable, le Barça pleure le départ de Ferran Torres
L'ASSE prolonge sa pépite estonienne jusqu'en 2030 (off)
TV : Riolo révèle les audiences catastrophiques de Ligue1+

Derniers commentaires

PSG : Incroyable, le Barça pleure le départ de Ferran Torres

Pour être précis, Torres a coûté exactement 48,5 M€, aucun bonus n'a été ajouté. https://uploads.disquscdn.com/images/92759cf8ce473e52e2e79635a34da78471a0c3e766b920ae32281e6374780cf7.png

Pierre Sage dit non, Lens bondit sur Didier Digard

Sérieux? Ils tombent au fond les pauvres lensois

Pierre Sage dit non, Lens bondit sur Didier Digard

non mais sérieux autant prendre Christophe Pelissier

Pierre Sage dit non, Lens bondit sur Didier Digard

Choix très judicieux …. 😂

OL : Vicens prévient ses joueurs, ça ne va pas rigoler

C'est toi.^^

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
21106311477
3Paris logo
Paris
201062217107
4Olympique Marseille logo
O. Marseille
181060422148
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
17105231596
6Nice logo
Nice
171052315123
7Monaco logo
Monaco
161044213112
8Rennes logo
Rennes
161051421210
9Brest logo
Brest
151043318126
10Lorient logo
Lorient
1510433981
11Lens logo
Lens
131041517152
12Toulouse logo
Toulouse
131034315141
13Strasbourg logo
Strasbourg
10103161822-4
14Auxerre logo
Auxerre
10103161324-11
15Le Mans logo
Le Mans
8101541219-7
16Angers SCO logo
Angers SCO
810226919-10
17Troyes logo
Troyes
810226717-10
18Le Havre logo
Le Havre
210028922-13

Loading