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Bernal

Rendez-vous au Camp Nou, le Barça défie le PSG

PSG
parEric Bethsy
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Battu au Parc des Princes (4-2) en Ligue des Champions, le FC Barcelone n’a pas dit son dernier mot. Le milieu catalan Marc Bernal s’imagine déjà prendre sa revanche sur le Paris Saint-Germain, cette fois au Camp Nou.
En tant que double champion d’Europe, le Paris Saint-Germain représente l’équipe à battre en Ligue des Champions. Les plus grandes équipes du continent veulent provoquer la chute des Parisiens encore dominateurs cette saison. Après leur victoire sur le terrain de Manchester City (4-2), les hommes de Luis Enrique avaient enchaîné avec une prestation de très haut niveau contre le FC Barcelone. Une rencontre qui continue de hanter les coéquipiers de Marc Bernal.

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D’abord interrogé sur la récente déclaration du Merengue Marc Cucurella, qui affirmait que le Real Madrid était actuellement la meilleure équipe d’Europe, le milieu du Barça l’a contredit. Le Blaugrana place son club au-dessus du reste et se verrait bien prendre sa revanche contre le Paris Saint-Germain au Camp Nou. « Le Real Madrid, la meilleure équipe ? Pour moi, ce n'est pas le cas, a répondu Marc Bernal dans l’émission El Partidazo de COPE. Selon moi, c'est le Barça. »
« C'est vrai qu'on a perdu (le Clasico) mais pour moi, un match ne dit pas qui est la meilleure équipe. Si le Paris Saint-Germain est meilleur que le Barça et le Real Madrid ? (Il réfléchit) Pour moi, non, a estimé le Barcelonais. Si on joue à domicile contre le Paris Saint-Germain, tu crois qu'ils nous battent ? Ils nous ont battus chez eux mais je pense qu'on peut aussi gagner à l'avenir. Si on n'a pas confiance en nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Selon moi, en toute honnêteté, je pense que si on est bien, qu'on joue notre jeu, qu'il n'y a pas de blessés, on peut les battre. » Reste à savoir si leurs chemins se croiseront plus tard dans la saison.
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