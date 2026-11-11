OM : Une fuite venue d'Adidas excite les supporters

L'Olympique de Marseille n'a pas encore officialisé le changement d'équipementier pour la saison 2027-2028, mais Adidas travaille pourtant déjà sur les futurs maillots du club phocéen. Des fuites ont déjà révélé ce que sera une partie des équipements.

Ce sera le changement majeur de l'été prochain, l'OM sera de retour dans le giron de la marque aux trois bandes, Adidas ayant négocié avec Puma que le contrat signé avec les dirigeants marseillais s'achève un an plus tôt que prévu. Même si Stéphane Richard n'a pas encore communiqué sur ce sujet, les équipes de la firme allemande sont déjà au travail et ont déjà présenté des maillots au club phocéen. Et forcément des fuites ont déjà eu lieu, puisque ce mercredi le site spécialisé Footy Headlines et le compte X fou2foot_off présentent ce qui devrait être les maillots d'entraînement des joueurs de Bruno Genesio, ainsi que le maillot d'échauffement et celui du gardien de but de l'Olympique de Marseille.

De son côté, Footy Headlines présente également ce qui sera très certainement la veste de survêtement que les joueurs porteront à l'extérieur en 2027-2028. Le média spécialisé précise que cela confirme à la fois qu'Adidas sera bien l'équipementier de l'Olympique de Marseille, ce dont plus personne ne doutait, mais aussi que la marque aux trois bandes, autrefois dirigée par Bernard Tapie, s'oriente vers un style assez rétro pour le club phocéen. N'oublions que dans ce dossier, les dirigeants marseillais réussissent un joli coup financier puisqu'Adidas versera nettement plus que Puma chaque saison.

Adidas rhabille l'OM

Selon différentes indiscrétions, ce nouveau contrat avec Adidas va permettre au club de Frank McCourt d'empocher entre 32 et 35 millions d'euros par an à l'OM, alors que Puma payait à peu près 20 millions d'euros par saison. Une augmentation qui témoigne de la popularité toujours aussi importante auprès du public français, malgré le bond en avant fait par le Paris Saint-Germain depuis ses victoires en Ligue des champions. L'Olympique de Marseille est d'ailleurs toujours classé dans le top 20 des clubs qui vendent le plus de maillots en Europe, ce qui a convaincu Adidas d'arracher le contrat de Puma.