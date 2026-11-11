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Photo Belo Foot 13 (X)

Il brille avec la France, l’OM va le faire exploser

OM
parCorentin Facy
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En grande forme sous les couleurs de l’OM en National U17, le jeune ailier Eliès Diallo a confirmé ses très bonnes dispositions sous les couleurs de l’équipe de France.
Les supporters de l’Olympique de Marseille ont rarement suivi l’actualité des jeunes joueurs du centre de formation d’aussi près. Après un été historique avec de nombreux départs et aucune recrue, l’effectif à la disposition de Bruno Genesio a maigri à vue d’oeil. Cela permet à certains jeunes joueurs formés à l’OM de tirer leur épingle du jeu avec le groupe professionnel à l’instar de Kamissoko, Bezahaf ou encore Abdallah. Le jeune attaquant Valero a également fait quelques apparitions avec le groupe professionnel en Europa League.
D’ici quelques mois, Eliès Diallo aura peut-être également cette chance. L’ailier droit de 16 ans, auteur d’un début de saison canon en National U17 (12 buts en 8 matchs) a crevé l’écran ce mercredi avec l’équipe de France de sa catégorie d’âge. Le minot marseillais a inscrit un triplé contre l’Arménie, largement relayée par la communauté OM sur les réseaux sociaux. « Notre minot Eliès Diallo vient d’inscrire un triplé face à l’Arménie en seulement 28 minutes avec l’équipe de France U17 » souligne le compte @InformaTreize, spécialisé dans l’actualité des jeunes du centre de formation de l’Olympique de Marseille.

Le triplé d'Eliès Diallo fait réagir la Team OM

« Eliès Diallo quel joueur » ou encore « Triplé en 30 minutes avec la France U17 : Eliès Diallo, c’est très fort » peut-on lire sur X, où certains supporters de l’OM commencent déjà à s’enflammer, doucement mais surement, avec le potentiel de l’ailier marseillais de 16 ans. L’OM compte aussi sur le savoir faire de Bruno Genesio avec les jeunes pour préserver Eliès Diallo de la lumière et des critiques avant de le lancer quand cela sera le bon moment. Mais le club olympien semble effectivement tenir un joueur doté d’un excellent potentiel et qui confirme cette impression en sélection.
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