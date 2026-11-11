Aller au contenu
Bidon à l'extérieur, l'OL dit adieu au top 4

Bidon à l'extérieur, l'OL dit adieu au top 4

OL
parCorentin Facy
6
Ajouter comme source préférée sur Google
Cinquième de Ligue 1 après sa défaite à Brest dimanche après-midi, l’OL affiche un énorme problème depuis quelques semaines : ses résultats à l’extérieur.
Les temps sont durs pour l’Olympique Lyonnais avec la perte de son entraîneur Paulo Fonseca et des résultats irréguliers en championnat. Dimanche après-midi à Brest, pour la dernière de Jorge Maciel sur le banc en tant qu’intérimaire, les Lyonnais se sont inclinés et ont perdu leur place dans le top 4 de la Ligue 1 au profit de l’OM, vainqueur dans le même temps du RC Lens. Une défaite agaçante mais pas surprenante pour Zack Nani, lequel estime que le gros point faible de l’OL cette saison demeure dans son incapacité à voyager.
Battu à Lens, à Hoffenheim, sur la pelouse du PSG et maintenant à Brest, l’Olympique Lyonnais n’arrive pas à reproduire à l’extérieur les mêmes prestations qu’au Groupama Stadium. Tant que le nouvel entraîneur Carlos Vicens ne règle pas ce problème, il sera très difficile pour l’OL de réintégrer le top 4 du championnat selon Zack Nani.
« La trend des matchs immondes à l’extérieur, il faut absolument l’arrêter. On a perdu 3-0 à Hoffenheim, on a fait un petit miracle contre une Sociedad pas dingue, on perd à Brest… Il faut arrêter. Ce sera le premier truc sur lequel Carlos Vicens va devoir insister, régler le souci de cette équipe à l’extérieur. Pourquoi on est moins bon à l’extérieur et pourquoi on arrive jamais à retourner un score à l’extérieur ? C’est fou, je trouve ça dingue. Dans ces conditions, en marquant si peu de points à l’extérieur, tu ne peux pas finir top 4, or c’est vital pour le club » a d'abord lancé le streamer sur Twitch avant de poursuivre.

Lire aussi

L’OL s’est trompé, Vicens est incompatible avec la L1L’OL s’est trompé, Vicens est incompatible avec la L1
« C’est absolument nécessaire pour les finances, pour la suite du projet sportif du club. L’effectif est plutôt bon, ce n’est pas le problème selon moi. Lille fait 21 points mais ils sont bien payés. Le PFC chez eux ce sont des terreurs mais à l’extérieur ils ne sont pas folichons. Le reste de la Ligue 1 n’est pas meilleur que l’OL mais l’OL a deux visages » analyse Zack Nani, inquiet par le niveau de son équipe favorite à l’extérieur et qui souhaite bon courage au nouvel entraîneur Carlos Vicens pour inverser cette mauvaise tendance. Cela sera indispensable pour que Lyon espère terminer dans les places qualificatives en Ligue des Champions.
Articles Recommandés
Ldc Fem Les Lyonnaises Ecrasent La Juventus
OL

LdC Fem : Les Lyonnaises écrasent la Juventus

6af4a3618a811
Info

Viré par RMC, il revient comme une star

Accord Entre Mauricio Pochettino Et Manchester United
Premier League

Accord entre Mauricio Pochettino et Manchester United

Pierre Sage à Lens la saison prochaine
Lens

Pierre Sage réserve son billet vers Lens

Fil Info

LdC Fem : Les Lyonnaises écrasent la Juventus
Viré par RMC, il revient comme une star
Accord entre Mauricio Pochettino et Manchester United
Pierre Sage réserve son billet vers Lens
Forfait contre l'Italie, Kylian Mbappé n'est pas content
OM : Une fuite venue d'Adidas excite les supporters
TV : Italie - France, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
L1 : Valérien Ismaël vers Le Havre
Rendez-vous au Camp Nou, le Barça défie le PSG

Derniers commentaires

Bidon à l'extérieur, l'OL dit adieu au top 4

Il reste 6 matchs avant la trêve hivernale Si on ne gagne pas les 2 à l'extérieur et on gagne Lillestrom, Monaco , Saint Gilles et l'OM à la maison ça me va

OM : Une fuite venue d'Adidas excite les supporters

Rassure moi, pas la veste de survet ??

OM : Une fuite venue d'Adidas excite les supporters

J'achète ! 👊⚽

Bidon à l'extérieur, l'OL dit adieu au top 4

A l exterieur ils doivent apprendre a laisser le ballon et jouer en contre comme le font nos adversaires.de plis on se prend toujours 1 bu sur la première occasion de l equipe adverse et aprrs incapable de renverser la tendance puisque ca joue a la baballe devant la surface comme 1 equipe de hand sans jamais frapper.

OM : Une fuite venue d'Adidas excite les supporters

le paillasson du PSG 2027 2028 a fuite.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
21106311477
3Paris logo
Paris
201062217107
4Olympique Marseille logo
O. Marseille
181060422148
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
17105231596
6Nice logo
Nice
171052315123
7Monaco logo
Monaco
161044213112
8Rennes logo
Rennes
161051421210
9Brest logo
Brest
151043318126
10Lorient logo
Lorient
1510433981
11Lens logo
Lens
131041517152
12Toulouse logo
Toulouse
131034315141
13Strasbourg logo
Strasbourg
10103161822-4
14Auxerre logo
Auxerre
10103161324-11
15Le Mans logo
Le Mans
8101541219-7
16Angers SCO logo
Angers SCO
810226919-10
17Troyes logo
Troyes
810226717-10
18Le Havre logo
Le Havre
210028922-13

Loading