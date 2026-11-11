Bidon à l'extérieur, l'OL dit adieu au top 4

Cinquième de Ligue 1 après sa défaite à Brest dimanche après-midi, l’OL affiche un énorme problème depuis quelques semaines : ses résultats à l’extérieur.

Les temps sont durs pour l’Olympique Lyonnais avec la perte de son entraîneur Paulo Fonseca et des résultats irréguliers en championnat. Dimanche après-midi à Brest, pour la dernière de Jorge Maciel sur le banc en tant qu’intérimaire, les Lyonnais se sont inclinés et ont perdu leur place dans le top 4 de la Ligue 1 au profit de l’OM, vainqueur dans le même temps du RC Lens. Une défaite agaçante mais pas surprenante pour Zack Nani, lequel estime que le gros point faible de l’OL cette saison demeure dans son incapacité à voyager.

Battu à Lens, à Hoffenheim, sur la pelouse du PSG et maintenant à Brest, l’Olympique Lyonnais n’arrive pas à reproduire à l’extérieur les mêmes prestations qu’au Groupama Stadium. Tant que le nouvel entraîneur Carlos Vicens ne règle pas ce problème, il sera très difficile pour l’OL de réintégrer le top 4 du championnat selon Zack Nani.

« La trend des matchs immondes à l’extérieur, il faut absolument l’arrêter. On a perdu 3-0 à Hoffenheim, on a fait un petit miracle contre une Sociedad pas dingue, on perd à Brest… Il faut arrêter. Ce sera le premier truc sur lequel Carlos Vicens va devoir insister, régler le souci de cette équipe à l’extérieur. Pourquoi on est moins bon à l’extérieur et pourquoi on arrive jamais à retourner un score à l’extérieur ? C’est fou, je trouve ça dingue. Dans ces conditions, en marquant si peu de points à l’extérieur, tu ne peux pas finir top 4, or c’est vital pour le club » a d'abord lancé le streamer sur Twitch avant de poursuivre.

« C’est absolument nécessaire pour les finances, pour la suite du projet sportif du club. L’effectif est plutôt bon, ce n’est pas le problème selon moi. Lille fait 21 points mais ils sont bien payés. Le PFC chez eux ce sont des terreurs mais à l’extérieur ils ne sont pas folichons. Le reste de la Ligue 1 n’est pas meilleur que l’OL mais l’OL a deux visages » analyse Zack Nani, inquiet par le niveau de son équipe favorite à l’extérieur et qui souhaite bon courage au nouvel entraîneur Carlos Vicens pour inverser cette mauvaise tendance. Cela sera indispensable pour que Lyon espère terminer dans les places qualificatives en Ligue des Champions.