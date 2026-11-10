Lens vire déjà Yannick Cahuzac !

Deux mois seulement après sa nomination au poste d’entraîneur du RC Lens, Yannick Cahuzac a été démis de ses fonctions ce mardi.

L’aventure aura tourné très court pour Yannick Cahuzac au RC Lens . Promu il y a deux mois au poste d’entraîneur en lieu et place de Dino Toppmöller, l’ancien entraîneur adjoint du FC Lorient a été démis de ses fonctions par sa direction ce mardi, nous apprend L’Equipe. L’humiliation subie contre Côme en Ligue des Champions (1-9) puis la défaite dans la foulée contre l’Olympique de Marseille (1-2) a scellé le sort de Yannick Cahuzac, lequel a été remercié par sa direction en ce début de trêve internationale. Les dirigeants lensois vivent décidément un début de saison très agité, bien plus qu’ils ne l’espéraient après le départ pour Crystal Palace de Pierre Sage.

L’ancien entraîneur de l’OL, qui vient par ailleurs d’être renvoyé par les Eagles, fait partie des trois coachs ciblés par le RC Lens pour la succession de Yannick Cahuzac selon le quotidien régional. Quoi qu’il en soit, les Sang et Or vont donc connaître prochainement un troisième entraîneur sur la même saison. C’est la première fois qu’un tel scénario se produit à Bollaert depuis la saison 1938-1939. Un fait historique dont Jean-Louis Leca se serait bien passé. Il sera d’ailleurs intéressant de voir si le directeur sportif de Lens, grand artisan de la belle saison 2025-2026, peut lui aussi se retrouver menacé par ce début de saison catastrophique de la part des Nordistes.