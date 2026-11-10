Lens vire déjà Yannick Cahuzac !
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Derniers commentaires
toi tu lui bouffes le cul a sergio
Chose que Lyon devait faire a la base d'après toi mon Sergio non??
Il y avait aussi Robert Patachon qui évolue en Régional 2 du côté du club de Pithiviers-sur-la-Meuse de disponible en latéral droit... Dommage ZZ se prive d'un vrai pilier droit pour sa mêlée.
Et oui ! La roue a ENFIN tournée 😁
Peut être, mais pour le moment il est là
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13