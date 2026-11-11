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Un célèbre Argentin au PSG, ça va faire polémique

Un célèbre Argentin au PSG, ça va faire polémique

PSG
parCorentin Facy
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Accusé de racisme par Vinicius la saison dernière, Gianluca Prestianni réalise un excellent début de saison avec le Benfica Lisbonne. Au point de susciter la convoitise du Paris Saint-Germain.
Très célèbre depuis février dernier et le match entre le Real Madrid et Benfica en Ligue des Champions, l’attaquant argentin Gianluca Prestianni avait été accusé de racisme par Vinicius. Le joueur de 20 ans avait même été sanctionné de 6 matchs de suspension dont 3 fermes par l’UEFA à la suite de cet incident. Malgré cette affaire qui a logiquement entaché sa réputation et sa cote chez les gros clubs européens, Gianluca Prestianni a très bien réagi depuis.

Le PSG est intéressé par Prestianni 

L’ailier d’1m66 enchaîne les bonnes performances avec Benfica, où il est sous contrat jusqu’en juin 2029. Auteur de 12 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Gianluca Prestianni fait l’objet de convoitises très sérieuses en Europe. L’émission Record na Hora du journal portugais Record affirme que le Paris Saint-Germain fait partie des clubs qui ont manifesté un intérêt pour l’attaquant argentin (3 sélections).
Le Bayern Munich, qui sait qu’il risque de perdre Luis Diaz ou Michael Olise à l’avenir, est également sur les rangs. Un transfert de Gianluca Prestianni vers le Paris Saint-Germain n’est cependant pas imminent car le Benfica Lisbonne se montre très gourmand. Le club portugais exige pour l’instant 100 millions d’euros pour entendre parler d’un transfert de sa star argentine. Un départ cet hiver n’est pas d’actualité selon le média.
Gianluca Prestianni ne sera donc pas un remplaçant de Khvicha Kvaratskhelia, victime d’une rupture des ligaments croisés et pour lequel le PSG pourrait chercher un remplaçant au mercato d’hiver. La situation de Prestianni se décantera plus probablement l’été prochain, avec un transfert au prix fort espéré par la direction lisboète. Vers quelle destination le controversé Argentin se dirigera-t-il ? Son cas risque en tout cas de faire débat chez les supporters de tous les clubs potentiellement intéressés, dont ceux du PSG.
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