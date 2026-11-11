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Lens fonce sur l’improbable pari Rudi Garcia

Lens fonce sur l’improbable pari Rudi Garcia

Lens
parCorentin Facy
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En plus de Pierre Sage et de Didier Digard, Lens a pris des renseignements sur la possibilité de recruter Rudi Garcia pour remplacer Yannick Cahuzac. L’entraîneur de 62 ans est libre depuis son départ de la sélection belge cet été.
Le dossier de la succession de Yannick Cahuzac bat son plein au RC Lens, qui a fait de Pierre Sage sa priorité pour le poste d’entraîneur. Joseph Oughourlian s’est personnellement impliqué pour tenter de faire revenir celui qui est actuellement en poste à Crystal Palace, mais pour qui la fin de l’aventure à Londres est imminente. Fabrizio Romano était néanmoins pessimiste mardi, en affirmant que Pierre Sage pourrait opter pour une petite pause dans sa carrière, après avoir enchaîné sans interruption ou presque ses aventures sur les bancs de l’OL, de Lens et des Eagles.

Lens s'intéresse à Rudi Garcia

Dans le cas où la piste menant à Pierre Sage viendrait à échouer, Didier Digard est une option qui a été révélée ces dernières heures. Ce n’est pas la seule puisque selon Mohamed Toubache-Ter, le RC Lens explore aussi la piste Rudi Garcia, malgré son passé en tant que coach du LOSC (2008-2013). « Qui représente les intérêts de Ganiou ? Qui représente les intérêts de Mesloub ? Qui représente Didier Digard ? Ce cirque va s’arrêter quand ? Joseph Oughourlian veut Sage. Si échec, désir d’un gros nom… celui de Rudi Garcia circule depuis hier » a publié l’insider, laissant sous-entendre que l’agent de Rudi Garcia est à la manoeuvre pour tenter de placer son client au RC Lens.
Celui qui a également entraîné l’AS Roma, l’Olympique de Marseille ou encore l’Olympique Lyonnais est en tout cas libre depuis la fin de son aventure sur le banc de la sélection belge à l’issue de la Coupe du monde 2026. Reste à voir comment les supporters lensois réagiraient à l’idée de voir débarquer un ancien entraîneur du LOSC, qui a en plus marqué l’histoire du club rival avec une Coupe de France et une Ligue 1.

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