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Lens proteste, une décision radicale contre le PSG ?

Lens07 avr. , 11:00
parCorentin Facy
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Révolté par la décision de la LFP de reporter le match entre Lens et le PSG initialement prévu le week-end prochain en Ligue 1, Daniel Riolo encourage les Sang et Or à prendre une décision radicale.
Initialement prévu le week-end prochain, le choc de la Ligue 1 entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain se disputera finalement le mercredi 13 mai entre la 33e et la 34e journée de Ligue 1. Une décision validée par la LFP afin de favoriser la récupération du club de la capitale entre son quart de finale aller et son quart de finale retour de Ligue des Champions face à Liverpool. Du côté lensois, ce choix ne passe pas, car il va laisser l’équipe de Pierre Sage sans aucun match pendant quinze jours… avant d’en disputer trois en une semaine dans le sprint final de la saison.
En prenant une telle décision, la Ligue de Football Professionnel a tout simplement entériné les chances du RC Lens dans la course au titre selon Daniel Riolo. C’est pourquoi selon le journaliste de RMC, le club nordiste doit frapper fort en signe de protestation. En envoyant ses jeunes ou son équipe réserve à Bollaert contre le PSG en mai prochain par exemple. « Mentalement, on leur a fait mal, on leur a enlevé un rêve, un fantasme. Et je pense que mentalement, ça fait du mal même si tout le monde les snobe et les méprise. Les Lensois ont le droit de perdre à Lille, qui est une très belle équipe. Mais comment peut-on mépriser ce qu'ont fait les Lensois ? C'est fantastique la façon dont ils ont animé la Ligue 1 et il faudrait leur imposer un mépris ? » estime le journaliste avant de poursuivre.

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« Tu les as mis dans une situation où ils sont obligés de se faire un match amical contre Rouen le week-end prochain avec treize jours où ils ne font rien. Tu leur imposes un calendrier hallucinant dans une dynamique de fin de saison. Et on me dit qu'on ne leur a pas créé un handicap ? Il y a un gros break, et après tu les fais enchaîner. A la place de Lens, je fais Pape Diouf 2006. Tu veux te foutre de notre gueule en faisant ça ? Je t'envoie La Gaillette. Bollaert est plein et courage les gamins ! Je suis sûr que tous les supporters de Lens sont d'accord avec cette idée. Les mecs les ont insultés, leur ont manqué de respect mais moi, je te mets une équipe de mômes » a analysé Daniel Riolo, toujours aussi révolté par l’influence du PSG au sein des instances et par ce qu’il considère comme la soumission de la LFP au Qatar et à Nasser Al-Khelaïfi.
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Derniers commentaires

Lens proteste, une décision radicale contre le PSG ?

Il est surtout très très très … abattu 😞🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Lens proteste, une décision radicale contre le PSG ?

… car meme l"equipe b coute plus cher que l'effectif lensois… T’es trop aigri le Zinzin , probablement le spectre de la Conférence, et du coup tu alignes konerie sur konerie… 😆🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Lens proteste, une décision radicale contre le PSG ?

Connard Le havre avait loué toutes les places.Lyon devait s'y prendre plus tôt

Lens proteste, une décision radicale contre le PSG ?

Toujours aussi c.n ce rigolo ... Qui va profiter des points UEFA et du 4éme club en LDC toute la L1 et grâce à qui ..... au PSG ....

PSG : Dragué par le Maire de Paris, Al-Khelaïfi regarde ailleurs

Dijaya toujours égal à lui-même, c'est à dire nul avec ses commentaires racistes et haineux. Je te repose la question : pourquoi tu ne suis pas les conseils que tu donnes aux autres et que tu restes sur les articles de ton club ? Tu demandes aux autres de la fermer quand ils mettent des commentaires qui ne te plaisent pas sur l'OM, alors toi aussi ferme-la.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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