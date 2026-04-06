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Pablo Pagis

OM, Lens, Rennes… Un Lorientais affole la Ligue 1

Mercato06 avr. , 16:00
parEric Bethsy
0
A un an de la fin de son contrat, Pablo Pagis se dirige vers un départ cet été. L’attaquant du FC Lorient pourrait franchir un cap au sein d’une écurie de Ligue 1 plus ambitieuse comme l’Olympique de Marseille, le Racing Club de Lens ou le Stade Rennais.
Compte tenu de sa situation, Pablo Pagis (23 ans) aura sûrement l’embarras du choix cet été. L’attaquant du FC Lorient ne semble pas parti pour prolonger alors que son contrat expire en 2027. Pour éviter tout risque de départ libre l’année prochaine, la direction lorientaise ne devrait pas l’empêcher de partir. D’autant que le fils de Mickaël Pagis possède une belle cote sur le marché français.
Sa belle saison (8 buts et 2 passes décisives en Ligue 1) n’a échappé à personne, et surtout pas au Racing Club de Lens. D’après nos confrères de But, le club artésien s’est clairement positionné sur cette piste après la confirmation du départ de Wesley Saïd en fin de contrat cet été. Chez les Sang et Or, l’entraîneur Pierre Sage apprécie particulièrement sa capacité à évoluer en tant que deuxième attaquant et sur le couloir gauche. Son profil est également apprécié par la direction en raison de son salaire modeste au FC Lorient.

Lorient attend une grosse vente

Tous ces paramètres expliquent aussi la présence d’autres formations sur ce dossier. On apprend effectivement que l’Olympique de Marseille, le Stade Rennais et le Paris FC s’intéressent aussi à Pablo Pagis. C’est évidemment une bonne nouvelle pour le FC Lorient qui compte bien faire monter les enchères, et pas seulement grâce aux admirateurs français de son attaquant. Le club détenu par les Américains de Black Knight Football Club s’attend à voir des écuries anglaises se mêler à la lutte, d’où les 8 à 10 millions d’euros attendus sur ce transfert.
P. Pagis

P. Pagis

FranceFrance Âge 23 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge1
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs22
Buts8
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
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normal il a un salaire completement delirant. comme tous. tu penses que Ramos est content comme ça? bah non il reste pour le fric. comme la plupart. jamais ils n auront autant de fric ailleurs

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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