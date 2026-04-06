OM, Lens, Rennes… Un Lorientais affole la Ligue 1

OM : Le bilan d'Habib Beye est déjà désastreux

Il y a une semaine : "mais occupes toi de l OL tu saoules avec tes avis sur tout." Il y a une semaine : "mais ferme la serieux." Hier : "mais ferme la toi. tu saoules" Aujourd'hui : "occupes toi de ton club toi." Et beaucoup d'autres comme ça... Dijaya, pourquoi tu ne suis pas les conseils que tu donnes aux autres, que tu t'occupes de ton club et que tu arrêtes d'écrire tes balivernes et tes conneries sur le PSG ? Fais ce je dis, mais ne fais pas ce que je fais (devise de dijaya).