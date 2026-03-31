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Lens-PSG reporté, l'excuse de la LFP ne tient pas

Ligue 131 mars , 16:25
parGuillaume Conte
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La LFP a décidé de déplacer le match entre Lens et le PSG prévu entre les deux rencontres de Ligue des Champions du club parisien contre Liverpool.
Un report qui n’a pas été accepté par le RC Lens, qui aurait d’une part voulu affronter le champion de France à la date prévue, et ensuite s’éviter de devoir jouer trois matchs en huit jours pour faire en sorte que cela ne dérange pas trop le Paris SG dans sa campagne européenne.
Si les dirigeants des Hauts de France ont fait savoir leur désaccord, la LFP a fait savoir que le match était reporté pour le bien de l’indice UEFA et donc du football français, et que cela profitait à tout le monde de voir le PSG aller loin dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs.
Un discours qui ne passe pas auprès des supporters « Sang et Or », pas très intéressés à l’idée de se rendre à Bollaert un soir de semaine alors qu’une date pour une affiche du dimanche soir était prévue. Les supporters du RC Lens ont ainsi envoyé une missive au CNOSF pour lui demander de s’emparer de l’affaire, et voir si une conciliation pouvait avoir lieu entre les trois parties prenantes, la Ligue, le PSG et le RC Lens.
Une tentative surement vaine, mais qui démontre que les supporters suivent aussi de près les décisions de la Ligue 1. C’est notamment les « circonstances exceptionnelles » évoquées par la Ligue qui ont fait tiquer les groupes de fans.
« Nous contestons fermement cette lecture du règlement pour les raisons suivantes : Une stratégie n’est pas une circonstance exceptionnelle. La préservation de l’indice UEFA est un objectif politique et stratégique de longue date de la Ligue, et la présence de clubs français en quarts de finale de coupes d’Europe est la suite logique de la saison sportive. Il n’y a ici aucune imprévisibilité justifiant l’activation de l’Article 411 », ont fait savoir les représentants des associations de supporters du RC Lens, pour qui cette excuse de circonstances exceptionnelles ne passe pas.
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7
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9
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37271071038326
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372791083741-4
11
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13
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