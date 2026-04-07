Lens : Rothen démonte les Ch'tis

Fais gaffe F01 va nous pondre un article pour nous dire que t’es le nouveau président de l’OM.
ENDRICK sera à la fin de saison un accident financier . Il n'aura rien apporté à l'OL . Un joueur du centre aurait été et de loin plus bénéfique .
Et c'est exactement là qu'in juge un entraîneur en plus de sa tactique : la gestion du temps des joueurs blessés ou en retour de blessure .
Du pipo . De source officielle, s'il y'a un joueur qui viendra jamais a PARIS ST GERMAIN c'est bien De Jong . Il était à 2 doigts de signer au PSG ,mais il a préféré le Barça ,soit ,mais a insulté le club francilien en disant qu'il préfère un grand club pour s'améliorer que d'être dans un petit club en devenir .
On voit que tu as passé un sale week end toi... qui c'est qui va pas aller en LDC l'an prochain ? 🤣 Pourtant faut profiter de la vie, il faisait superbe, pas de mistral, un mer d'huile, un peu trop de monde dans les calanques mais un coucher de soleil parfait... 😎
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|50
|28
|15
|5
|8
|45
|34
|11
|49
|28
|15
|4
|9
|55
|37
|18
|49
|28
|15
|4
|9
|49
|39
|10
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|47
|28
|13
|8
|7
|47
|40
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|33
|28
|9
|6
|13
|24
|37
|-13
|32
|28
|7
|11
|10
|33
|44
|-11
|28
|28
|6
|10
|12
|23
|36
|-13
|27
|28
|7
|6
|15
|33
|55
|-22
|23
|28
|5
|8
|15
|23
|37
|-14
|18
|27
|4
|6
|17
|24
|45
|-21
|15
|28
|3
|6
|19
|25
|60
|-35
Loading
🔴🟡⚡️ @RothenJerome : "En ne pensant qu'au match face au PSG, Lens a oublié les autres échéances. Ils peuvent perdre contre Lille, qui est une très belle équipe, mais ils ne peuvent pas baisser les armes comme ça. Ils se sont vus supérieurs. La course au titre est finie"