Lens : Rothen démonte les Ch'tis

Le RC Lens s’est logiquement incliné face au LOSC ce week-end en Ligue 1. Les Sang et Or ont sans doute dit adieu au titre…

Lens , on peut toutefois se montrer fier de la formation de Pierre Sage. Le RC Lens est deuxième de Ligue 1 et bien parti pour décrocher une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions. Les Sang et Or nourrissaient également des espoirs de titre. Mais ce week-end à Lille, les Lensois ont complètement sombré. Le PSG compte désormais 4 points d’avance, avec un match en plus à jouer. La mission titre paraît donc désormais impossible pour le RC Lens.

Pour certains observateurs, le club artésien s’est un peu égaré ces derniers jours dans sa communication et aurait dû faire preuve de plus d’humilité. C’est notamment l’avis de Jérôme Rothen.

Rothen déçu par Lens

Sur l’antenne de RMC, le consultant n’a en effet pas mâché ses mots à propos des Sang et Or : « Ils prenaient un malin plaisir à dire que l’objectif était le match face au PSG. Ils voulaient organiser une fête à Bollaert pour le match du titre. Mais avant cela, il y avait des échéances. (…) Ils se sont un peu embourgeoisés. Et c’est normal. Ils peuvent perdre contre Lille, qui est une très belle équipe, mais ils ne peuvent pas baisser les bras de cette manière. Ils n’en ont pas fait assez, et ce n’est pas la première fois. C’était un derby. Ils se sont crus supérieurs. La course au titre est finie. »

Le RC Lens réalise une très belle saison, mais devra rester pleinement concentré pour la terminer de la meilleure des manières. Le week-end prochain, les Sang et Or ne joueront pas contre le PSG, mais disputeront un match amical. Ensuite, il faudra aborder le sprint final avec ambition, mais surtout avec humilité.