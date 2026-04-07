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Lens : Rothen démonte les Ch'tis

Lens07 avr. , 9:20
parHadrien Rivayrand
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Le RC Lens s’est logiquement incliné face au LOSC ce week-end en Ligue 1. Les Sang et Or ont sans doute dit adieu au titre…
À Lens, on peut toutefois se montrer fier de la formation de Pierre Sage. Le RC Lens est deuxième de Ligue 1 et bien parti pour décrocher une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions. Les Sang et Or nourrissaient également des espoirs de titre. Mais ce week-end à Lille, les Lensois ont complètement sombré. Le PSG compte désormais 4 points d’avance, avec un match en plus à jouer. La mission titre paraît donc désormais impossible pour le RC Lens.
Pour certains observateurs, le club artésien s’est un peu égaré ces derniers jours dans sa communication et aurait dû faire preuve de plus d’humilité. C’est notamment l’avis de Jérôme Rothen.

Rothen déçu par Lens 

Sur l’antenne de RMC, le consultant n’a en effet pas mâché ses mots à propos des Sang et Or : « Ils prenaient un malin plaisir à dire que l’objectif était le match face au PSG. Ils voulaient organiser une fête à Bollaert pour le match du titre. Mais avant cela, il y avait des échéances. (…) Ils se sont un peu embourgeoisés. Et c’est normal. Ils peuvent perdre contre Lille, qui est une très belle équipe, mais ils ne peuvent pas baisser les bras de cette manière. Ils n’en ont pas fait assez, et ce n’est pas la première fois. C’était un derby. Ils se sont crus supérieurs. La course au titre est finie. »

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Le RC Lens réalise une très belle saison, mais devra rester pleinement concentré pour la terminer de la meilleure des manières. Le week-end prochain, les Sang et Or ne joueront pas contre le PSG, mais disputeront un match amical. Ensuite, il faudra aborder le sprint final avec ambition, mais surtout avec humilité.
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On voit que tu as passé un sale week end toi... qui c'est qui va pas aller en LDC l'an prochain ? 🤣 Pourtant faut profiter de la vie, il faisait superbe, pas de mistral, un mer d'huile, un peu trop de monde dans les calanques mais un coucher de soleil parfait... 😎

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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