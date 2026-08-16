Sidibe

L’OM se fait doubler par Le Mans au mercato

Le Mans16 août , 22:00
parAlexis Rose
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Pisté par l’Olympique de Marseille durant ce mercato d’été, Djibril Sidibé est en contacts avec Le Mans FC pour effectuer son retour en Ligue 1. Pas vraiment une bonne nouvelle pour les Phocéens.
En proie à de grosses difficultés financières, le club phocéen n’a pas encore pu renforcer son effectif, malgré les départs de certains cadres comme Mason Greenwood, Facundo Medina, Gerónimo Rulli ou encore Pierre-Emerick Aubameyang. Pour tenter d’avancer sur un recrutement qui se voudra low-cost sous la houlette du nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi, l’OM tente sa chance avec certains joueurs libres, comme Djibril Sidibé. En juillet dernier, Marseille était clairement intéressé par le profil du champion du monde 2018, libre de tout contrat après deux belles saisons passées sous le maillot de Toulouse. Mais il se pourrait bien que même un joueur comme Sidibé, qui est plus en fin de carrière que dans la force de l’âge, file entre les mains des Phocéens.

Sidibé en contacts avec Le Mans, mauvais signe pour l’OM

En effet, ce dimanche, un journaliste de Foot Mercato a annoncé que Sidibé discute avec un autre club de Ligue 1, à savoir Le Mans. « Djibril Sidibé a fait l’objet d’une approche du Mans FC. L’expérience et la polyvalence du champion du monde 2018 sont très appréciées en interne », détaille @PJordan__ sur son compte X. Une nouvelle qui ne va pas ravir les suiveurs de l’OM, qui pensaient pouvoir tenir une première recrue de renom pour un prix réduit. Mais à 34 ans, et alors que le début de saison approche à grands pas, Sidibé n’a pas le temps d’attendre une éventuelle offre de Marseille, qui doit encore vendre des joueurs avant de recruter. Autant dire que ce challenge chez le promu manceau pourrait bien tenter l’ancien défenseur de l’équipe de France, à défaut d'avoir reçu une vraie proposition de la part de l'OM.

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