L’OM se fait doubler par Le Mans au mercato

Les deux cartons rouges sont mérités. Cela a été un match parfois dur et sans retenue. Lens a gagné mais l'arbitre aurait pu laissé l'avantage sur le deuxième but lensois.
Et le PSG ne produit pas un beau jeu développé par une équipe depuis 2 ans ?
Non le football triomphe souvent, Lens, Celta Vigo, Manchester United, Nantes en coupe de France etc...
Bon match des 2 équipes(surtout la seconde pour Lens). Le PSG monte en puissance petit à petit. Va falloir compter sur Lens cette saison en championnat.
Lens a remporté le match face au PSG à 10 contre 11... et tu arrives à tenir de tels propos ? Mdr
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