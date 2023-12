CAN ‍: La liste du Congo avec quatre joueurs de Ligue 1

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Les listes des sélections africaines qualifiées pour la CAN tombent peu à peu et ce mercredi, c’est le Congo qui a dévoilé les 24 joueurs sélectionnés par Sébastien Desabre. Sans surprise, Chancel Memba (OM) fait partie de cette liste dans laquelle on retrouve trois autres joueurs de Ligue 1 : Gédéon Kalulu (Lorient), Dimitry Berthaud (Montpellier) et Samuel Moutoussamy (Nantes).

La liste du Congo pour la Coupe d'Afrique des Nations 2024 :

Gardiens : Mpasi, Siadi, Bertaud

Défenseurs : Bayeye, Bushiri, Kalulu, Batubinsika, Masuaku, Mbemba, Baka, Mayembe

Milieux : Kayembe, Silas, Pickel, Elia, Moutoussamy, Bongonda, Tshibola, Diangana, Kakuta

Attaquants : Wissa, Bakambu, Banza, Mayele