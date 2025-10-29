vinicius au psg le real va vraiment pleurer iconsport 267149 0126 397554

Real : Vinicius vendu, Madrid n'a plus le choix

Foot Europeen29 oct. , 22:00
parQuentin Mallet
0
En pleine tourmente après sa sortie plein de rage lors du dernier Clasico face au FC Barcelone, Vinicius Junior s'attire les foudres en Espagne. Pour une ancien joueur du Real Madrid, le Brésilien aurait dû être vendu depuis longtemps pour recruter un nouvel avant-centre.
La carrière de Vinicius Junior a probablement pris un tournant majeur lors du dernier Clasico remporté par le Real Madrid. Face au FC Barcelone, les Merengue ont tenu bon et se sont imposés sur le score de 2 à 1. Un match marqué par de nombreux événements dont deux buts de Mbappé dont un refusé, un pénalty manqué… et la sortie houleuse de Vinicius Junior. A la 72e minute, Xabi Alonso a pris la décision de le faire sortir du terrain pour y mettre Rodrygo à la place. Un choix que le Brésilien n'a pas du tout compris.

Lire aussi

Madrid : Amende et excuses, Vinicius passe à la caisseMadrid : Amende et excuses, Vinicius passe à la caisse
Vinicius pas titulaire à Nantes, Luis Castro est clairVinicius pas titulaire à Nantes, Luis Castro est clair
En quittant la pelouse, il s'est rendu directement aux vestiaires, mais s'est finalement ravisé, tout en criant qu'il ne voulait plus rejouer avec le Real Madrid. En plein climat de tensions, Alfonso Pérez Muñoz, ancien joueur madrilène (1991-1995), a carrément affirmé que Florentino Pérez aurait dû le vendre l'été dernier.
« Je ne suis pas très convaincu par Vinicius. Certains me critiqueront peut-être, mais à la place du Real Madrid, je l'aurais vendu et j'aurais recruté un avant-centre. Je pense qu'il y a absolument besoin d'un avant-centre. Je n'aime pas l'image que Vinicius projette sur le terrain. Ce n'est bon ni pour lui ni pour le Real Madrid… Je suis vraiment désolé, mais je l'aurais vendu pour recruter le meilleur avant-centre du monde… qui actuellement, en termes de buts, est (Erling) Haaland », a lâché dans El Cafelito celui qui est aussi passé par le FC Barcelone ou l'Olympique de Marseille.
Reste à savoir si les plans du Real Madrid sont similaires. Pour l'heure, l'unique avant-centre dont Xabi Alonso a besoin est Kylian Mbappé.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_275419_0021
Rennes

Le Stade Rennais maintient Habib Beye

ICONSPORT_275044_0303
Kylian Mbappé

Le Real Madrid organise un show pour flatter Kylian Mbappé

ICONSPORT_275440_0074
Ligue 1

L1 : Folle victoire de Monaco à Nantes

Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 10e journée

Fil Info

23:42
Le Stade Rennais maintient Habib Beye
23:30
Le Real Madrid organise un show pour flatter Kylian Mbappé
23:11
L1 : Folle victoire de Monaco à Nantes
23:08
L1 : Programme TV et résultats de la 10e journée
23:06
L1 : Angers climatise l'OM sur le gong
23:05
L1 : L'OL subit une violente remontada à Paris
22:44
OL : Abner exclu, scandale dénoncé à Paris
22:30
Pour Zidane, l’Algérie met la polémique de côté

Derniers commentaires

OL : Abner exclu, scandale dénoncé à Paris

Leader au prix de 5 milliards d'euros , pas de quoi frimé non plus

OL : Abner exclu, scandale dénoncé à Paris

il ne touche à peine le joueur , regarde il y a 2 photos pour te la faire fermer et ne pas raconter de connerie

OL : Abner exclu, scandale dénoncé à Paris

Par contre les 2 boulets qui commentaient le match sont vraiment à chier , a chaque but de paris j'avais l'impression qu'ils prenaient un AVC tellement ils criaient leur joie , juste pitoyable

OL : Abner exclu, scandale dénoncé à Paris

l'ol prend un point a l'extérieur , c'est bien , mais bon il est inadmissible de mener 3-0 et de faire 3-3. rien n'est perdu , l'ol n'est qu'a 2 points du premier

L1 : Folle victoire de Monaco à Nantes

Monaco fait LA belle opération bravo le mental

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

Loading