Real : Vinicius vendu, Madrid n'a plus le choix

En pleine tourmente après sa sortie plein de rage lors du dernier Clasico face au FC Barcelone, Vinicius Junior s'attire les foudres en Espagne. Pour une ancien joueur du Real Madrid, le Brésilien aurait dû être vendu depuis longtemps pour recruter un nouvel avant-centre.

La carrière de Vinicius Junior a probablement pris un tournant majeur lors du dernier Clasico remporté par le Real Madrid. Face au FC Barcelone, les Merengue ont tenu bon et se sont imposés sur le score de 2 à 1. Un match marqué par de nombreux événements dont deux buts de Mbappé dont un refusé, un pénalty manqué… et la sortie houleuse de Vinicius Junior. A la 72e minute, Xabi Alonso a pris la décision de le faire sortir du terrain pour y mettre Rodrygo à la place. Un choix que le Brésilien n'a pas du tout compris.

En quittant la pelouse, il s'est rendu directement aux vestiaires, mais s'est finalement ravisé, tout en criant qu'il ne voulait plus rejouer avec le Real Madrid . En plein climat de tensions, Alfonso Pérez Muñoz, ancien joueur madrilène (1991-1995), a carrément affirmé que Florentino Pérez aurait dû le vendre l'été dernier.

« Je ne suis pas très convaincu par Vinicius. Certains me critiqueront peut-être, mais à la place du Real Madrid, je l'aurais vendu et j'aurais recruté un avant-centre. Je pense qu'il y a absolument besoin d'un avant-centre. Je n'aime pas l'image que Vinicius projette sur le terrain. Ce n'est bon ni pour lui ni pour le Real Madrid… Je suis vraiment désolé, mais je l'aurais vendu pour recruter le meilleur avant-centre du monde… qui actuellement, en termes de buts, est (Erling) Haaland », a lâché dans El Cafelito celui qui est aussi passé par le FC Barcelone ou l'Olympique de Marseille.

Reste à savoir si les plans du Real Madrid sont similaires. Pour l'heure, l'unique avant-centre dont Xabi Alonso a besoin est Kylian Mbappé.