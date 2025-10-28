nantes luis castro menace deja iconsport 265806 0107 397062

Vinicius pas titulaire à Nantes, Luis Castro est clair

FC Nantes28 oct. , 21:00
parQuentin Mallet
Le récent Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone a laissé des traces qui vont bien au-delà de l'Espagne. Interrogé sur l'attitude de Vinicius Junior au moment son remplacement, Luis Castro, l'entraineur du FC Nantes, a répondu avec une touche d'humour.
Le premier Clasico de la saison entre le Real Madrid et le FC Barcelone a tenu toutes ses promesses. Du chambrage préalable de Lamine Yamal à l'expulsion de Pedri en passant par un but refusé et un pénalty manqué par Kylian Mbappé, cette rencontre explosive n'a pas déçu. La victoire finale des Merengue sur le score de 2 buts à 1 ne parvient toutefois pas à occulter totalement les tensions naissantes dans le vestiaire madrilène.

La Liga

26 octobre 2025 à 16:00
Real Madrid
Mbappé Lottin22'Bellingham43'
2
1
Match terminé
FC Barcelona
López Marín38'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
F. Torres García
FC BarcelonaFC Barcelona
Carton rouge
90
A. Lunin
Real MadridReal Madrid
Carton jaune
90
V. Júnior
Real MadridReal Madrid
Carton jaune
90
É. Gabriel Militão
Real MadridReal Madrid
Voir Les Détails Complets Du Match
En cause, la sortie aussi étonnante que prématurée de Vinicius Junior, remplacé à la 72e minute par Rodrygo alors qu'il était clairement le meilleur joueur de la rencontre tous camps confondus. Au moment de quitter le terrain, le Brésilien a libéré toute la colère en lui, menaçant de quitter le Real Madrid. Un petit événement qui a fait le tour du monde et qui est arrivé… jusqu'à la Jonelière, où Luis Castro, l'entraineur du FC Nantes a été invité à le commenter.

Luis Castro ironise sur Vinicius Junior

En marge de la réception de l'AS Monaco ce mercredi, Luis Castro s'est présenté à la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. L'occasion pour lui, visiblement, de commenter l'actualité de Vinicius Junior. « Je vais parler avec le président pour voir s’il a l’argent. S’il peut venir, il peut être intéressant pour le club. Est-ce qu’il sera titulaire ou non, je ne sais pas (sourire). Tous les joueurs sont différents, on a besoin de les comprendre. C’est très important dans le football actuel. Il faut accepter les limites ou les difficultés de chacun. Après, si tu en as un qui est complètement con, c’est à nous de faire le travail », a ironisé le technicien portugais.
0
