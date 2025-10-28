Vinicius pas titulaire à Nantes, Luis Castro est clair

Le récent Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone a laissé des traces qui vont bien au-delà de l'Espagne. Interrogé sur l'attitude de Vinicius Junior au moment son remplacement, Luis Castro, l'entraineur du FC Nantes, a répondu avec une touche d'humour.

Le premier Clasico de la saison entre le Real Madrid et le FC Barcelone a tenu toutes ses promesses. Du chambrage préalable de Lamine Yamal à l'expulsion de Pedri en passant par un but refusé et un pénalty manqué par Kylian Mbappé, cette rencontre explosive n'a pas déçu. La victoire finale des Merengue sur le score de 2 buts à 1 ne parvient toutefois pas à occulter totalement les tensions naissantes dans le vestiaire madrilène.

La Liga 26 octobre 2025 à 16:00 Real Madrid Mbappé Lottin 22 ' Bellingham 43 ' 2 1 Match terminé FC Barcelona López Marín 38 ' Chronologie Composition Statistiques Carton jaune 90 ’ F. Torres García FC Barcelona Carton rouge 90 ’ A. Lunin Real Madrid Carton jaune 90 ’ V. Júnior Real Madrid Carton jaune 90 ’ É. Gabriel Militão Real Madrid Voir Les Détails Complets Du Match

En cause, la sortie aussi étonnante que prématurée de Vinicius Junior, remplacé à la 72e minute par Rodrygo alors qu'il était clairement le meilleur joueur de la rencontre tous camps confondus. Au moment de quitter le terrain, le Brésilien a libéré toute la colère en lui, menaçant de quitter le Real Madrid. Un petit événement qui a fait le tour du monde et qui est arrivé… jusqu'à la Jonelière, où Luis Castro, l'entraineur du FC Nantes a été invité à le commenter.

Luis Castro ironise sur Vinicius Junior

En marge de la réception de l'AS Monaco ce mercredi, Luis Castro s'est présenté à la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. L'occasion pour lui, visiblement, de commenter l'actualité de Vinicius Junior. « Je vais parler avec le président pour voir s’il a l’argent. S’il peut venir, il peut être intéressant pour le club. Est-ce qu’il sera titulaire ou non, je ne sais pas (sourire). Tous les joueurs sont différents, on a besoin de les comprendre. C’est très important dans le football actuel. Il faut accepter les limites ou les difficultés de chacun. Après, si tu en as un qui est complètement con, c’est à nous de faire le travail », a ironisé le technicien portugais.