OL : Michele Kang lâche 100.000 euros pour faire plaisir

Saint-Cyr Collonges a passé une magnifique soirée dimanche en défiant l'OL au Groupama Stadium. Le rêve s'est prolongé dans les jours suivants avec la réception d'un chèque très élevé en provenance de Lyon.

Le 32e de finale de Coupe de France joué dimanche ne restera pas dans les mémoires des supporters lyonnais. L' OL a battu péniblement Saint-Cyr Collonges, club de Régional 1, 3-0 au Groupama Stadium. La soirée était bien plus mémorable pour les amateurs du Rhône. Plusieurs joueurs de l'équipe sont aussi supporters des Gones dans la vie quotidienne. Ils ont pu affronter leur club préféré, dans un stade immense et devant 25 000 spectateurs. Le FC Saint-Cyr Collonges a aussi réalisé une belle opération sur le plan financier.

L'OL offre 100 000 euros à Saint-Cyr

L'organisation du match de coupe de France a coûté cher à l'Olympique Lyonnais et la facture a augmenté avec une programmation le dimanche soir. Malgré ses soucis de dettes, l'OL a maintenu le match dans son stade et a offert une part de l'argent récolté sur la billetterie à son adversaire. Lyon a même été plus généreux que prévu selon RMC Sport. En effet, le 5e de Ligue 1 aurait du donner un tiers des bénéfices. Il a finalement versé un tiers des recettes au FC Saint-Cyr Collonges. Une bonne surprise pour le club amateur qui a touché 100 000 euros au total de l'OL.

« C'est un super cadeau de Noël. En fait, il y a eu deux cadeaux de Noël : Le premier, c'est d'avoir pu évoluer au Groupama Stadium devant 25.000 personnes, ce qui est exceptionnel pour nous et on ne s'y attendait pas. Mais le deuxième, c'est un très très joli cadeau de Noël aussi, car les 100.000 euros vont nous donner un sacré coup de pouce et pouvoir nous aider à terminer notre année et les années qui vont arriver, tout en investissant sur la jeunesse », a confié le président de Saint-Cyr à RMC Sport. Avec ce geste, Michele Kang consolide sa popularité dans le Rhône après 6 premiers mois à la tête de l'OL réussis.