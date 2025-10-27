Madrid : Amende et excuses, Vinicius passe à la caisse

Le comportement de Vinicius Jr dimanche au moment de céder sa place à Rodrygo fait scandale à Madrid. L'attaquant brésilien ne sera pas viré, mais il a rapidement été mis à l'amende.

, les deux parties ont donc trouvé un moyen de rectifier la très mauvaise image donnée dimanche au stade Bernabeu. C'est peu dire que l'attitude de Vinicius Jr, qui s'en est verbalement pris à Xabi Alonso, vaut à la star brésilienne du Real Madrid de nombreuses critiques en Espagne. Au point même d'éclipser la victoire de son équipe face au FC Barcelone. Alors que l'été dernier, le départ de Vincius a été évoqué, notamment pour l'Arabie Saoudite, l'hypothèse d'un divorce brutal dès le prochain mercato d'hiver semblait possible, notamment parce que le joueur a lancé à son entraîneur qu'il voulait partir en sortant du terrain. Oui, mais voilà, une fois la tension retombée, le Real Madrid sait qu'il doit trouver une solution pour que tout s'arrange, le Brésilien ayant un contrat jusqu'en 2027 et n'étant pas destiné à partir libre. Selon Defensa Central les deux parties ont donc trouvé un moyen de rectifier la très mauvaise image donnée dimanche au stade Bernabeu.

Vinicius a reconnu avoir fait n'importe quoi

De son côté, Vinicius Jr aurait déjà présenté ses excuses à Xabi Alonso, mais également à ses coéquipiers madrilènes, l'attaquant ayant rapidement pris conscience que son attitude était indigne d'un joueur de son rang dans un club aussi prestigieux que le Real Madrid. Et, pour faire comprendre que Florentino Perez ne prenait pas les choses à légère, le président des Merengue a décidé d'infliger une amende à l'attaquant international. Le montant de cette amende ne sera pas révélé, le Real Madrid ne voulant pas laver son linge sale en public, mais Vinicius Jr n'y échappera pas, comme ceux qui se sont attaqués à l'institution. On va tout de même attendre de voir ce que Xabi Alonso, ciblé par les critiques du joueur, va faire après ce clash devant les caméras de télévision de la planète. Car le successeur de Carlo Ancelotti ne peut pas passer l'éponge aussi vite.