Madrid : Amende et excuses, Vinicius passe à la caisse

maintenant on va rire, Fonseca a pris 9 mois pour un front à 5cm de l'arbitre. L'ego d'un arbitre at'il plus de valeur que l'integrité physique d'un joueur ? combien va prendre Doukoure, la ministre va t'elle intervenir pour l'exemple ?
Ta connerie haineuse est déjà lêgendaire par contre
pourqui je pars en couille, pourquoi tu ne me parles pas de tes origines ?
et encore dans l'aigreur , dans la haine, va à l'eglise, au temple ou à la mosquéé mais fais quelque chose
ça se passe devant moi, Et la premiere provoc elle est de Racaille Doue, mais ça tu ne l'as pas vu depuis ton canapé
Je comprends totalement la réaction de Vinicius de se frustrer. Ça fait un petit moment qu’il reprend confiance et retrouve son niveau et tu le sors tout le temps. J’aime pas le traitement que Xabi Alonso porte envers Vinicius.