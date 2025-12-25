ICONSPORT_271638_0461

Transfert annoncé au PSG, Adil Rami va hurler

PSG25 déc. , 12:00
parGuillaume Conte
0
Le PSG étudie la possibilité de faire signer Antonio Rudiger, en fin de contrat au Real Madrid. Une décision surprenante et qui ne manquera pas de faire réagir son détracteur numéro 1.
Ouvert aux suggestions en ce qui concerne le recrutement cet hiver, le PSG ne fera pas de folies et se positionnera en cas de départ d’un joueur, ou en cas de belle opportunité. La musique devrait être différente en fin de saison, où Luis Enrique apprécie de faire des retouches si le besoin s’en fait sentir. En défense notamment, l’arrière-garde parisienne ne donne pas satisfaction.

Du mouvement en défense au PSG en 2026

Lucas Beraldo ne convainc pas, et Marquinhos est doucement poussé vers la sortie avec un niveau moins enthousiasmant. De son côté, Illya Zabarnyi est considéré comme un joueur pour l’avenir, mais pour le moment, l’Ukrainien ne rassure personne. Sans parler de Lucas Hernandez, capable d’être solide dans l’axe, mais dont les « pétages » de plomb inquiètent Luis Enrique. 
Résultat, selon El Nacional, le PSG pense à Antonio Rudiger pour amener un peu d’expérience derrière. Le défenseur central allemand sera en fin de contrat au Real Madrid, et la Maison Blanche ne compte pas le prolonger. Ce serait donc une arrivée libre pour un joueur que Paris voulait recruter en 2020, quand il se pensait à quitter Chelsea.
A 32 ans, l’international allemand a encore quelques années devant lui, mais il ne fait déjà plus l’unanimité au Real Madrid. Ses bourdes défensives et son excès d’engagement agacent. Le natif de Berlin est souvent pointé du doigt comme un défenseur « surcoté » selon Adil Rami, qui a régulièrement « buzzé » sur les approximations défensives de Rudiger. Le champion du monde 2018 avait dénoncé le niveau tactique insuffisant du joueur formé à Stuttgart, et il ne se prive pas de le rappeler de temps en temps. 
Autant dire que ce transfert risquerait de faire hausser quelques sourcils à Paris, même si cela pourrait permettre de compenser, à moindre frais, le départ d’un ou deux défenseurs centraux l’été prochain.

Derniers commentaires

PSG : Pacho, c'est lui le mal aimé

lui il a été performant immédiatement.La recrue idéale, adaptation et efficacité, une mentalité exemplaire

L’OL et l’OM se battent sur un ancien du PSG

Il n'avait pas été convaincant ,ni en Angleterre

Transfert à 75 ME, Liverpool agresse le PSG

Cette saison il est tres utilisé et l'an passé il a aussi souvent été utilisé.Il n'y a pas de garantie de jouer mais la saison est longue.Qu'irait il faire dans un autre club?

Transfert à 75 ME, Liverpool agresse le PSG

Cette saison il est tres utilisé et l'an passé il a aussi souvent été utilisé.Il n'y a pas de garantie de jouer mais la saison est longue.Qu'irait il faire dans un autre club?

Mbappé favori pour le Ballon d'Or 2026, le PSG disparaît

Ta sale vie de merde, suicide toi, tu sers à rien

