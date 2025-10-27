Real : Xabi Alonso l’écoeure, Vinicius claque la porte

Vinicius Junior a retrouvé des jambes et a fait beaucoup de mal au FC Barcelone ce dimanche lors du Clasico. Ce qui n’a pas empêché Xabi Alonso de le remplacer en seconde période, un scénario frustrant pour le Brésilien.

Le torchon brûle entre Vinicius Junior et Xabi Alonso. L’ailier brésilien était bien titulaire ce dimanche au Santiago Bernabeu pour le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone . Mais alors qu’il livrait l’un de ses meilleurs matchs de la saison, « Vini » a été remplacé par Rodrygo à un gros quart d’heure de la fin. Un changement qui n’a rien de scandaleux de la part de Xabi Alonso, lequel profite de la richesse de son effectif pour faire entrer du sang frais en fin de match avec des joueurs de très grande qualité puisque Brahim Diaz, Dani Carvajal, Gonzalo Garcia et Dani Ceballos ont eux aussi été amenés à entrer.

Mais la sortie de Vinicius pourrait bien être le début d’un clash entre le Brésilien et Xabi Alonso. Et pour preuve, la version espagnole de DAZN a retranscris la conversation très musclée entre le n°7 du Real Madrid et son entraîneur au moment du changement. « Moi ? Coach ? Moi ? C’est toujours moi ! Je vais quitter l’équipe, mieux vaut que je parte » a notamment lancé Vinicius à Xabi Alonso en plein Clasico au moment de sa sortie. « Allez Vini, bon sang ! » aurait par la suite rétorqué le coach espagnol, constatant que son joueur se dirigeait directement vers les vestiaires plutôt sur sur le banc des remplaçants avec ses coéquipiers.

Une attitude qui risque de faire grand bruit à Madrid, où l’incertitude plane depuis plusieurs semaines sur l’avenir de Vinicius, dont le contrat au Real court jusqu’en juin 2027. L’été prochain risque d’être très agité et surtout crucial pour le joueur de 25 ans car le Real Madrid souhaitera de toute évidence une prolongation ou un transfert de Vinicius afin de ne pas prendre le risque de voir un tel joueur partir gratuitement un an plus tard. Une situation à laquelle l’Arabie Saoudite sera très attentive puisque la Saudi Pro League est prête à casser sa tirelire pour accueillir le joyau de la Seleçao avec une offre à plus de 200 millions d’euros.