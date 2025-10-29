psg desire doue bonnet d ane sa note est terrible iconsport 264125 0094 395488

PSG : Le Real Madrid s'excite avec Désiré Doué

PSG29 oct. , 10:30
parHadrien Rivayrand
6
Le PSG peut une nouvelle fois rêver de remporter tous les trophées majeurs cette saison. Le collectif de Luis Enrique répond présent, tout comme ses individualités.
Luis Enrique a un matériel impressionnant à disposition avec le PSG. Le groupe commence en plus à très bien se connaitre. Dans la capitale, ce sont désormais les jeunes qui ont pris le pouvoir. Parmi les éléments impressionnants depuis quelques mois : Désiré Doué. L'ancien du Stade Rennais a franchi un sacré cap sous Luis Enrique. L'international français en a encore pas mal sous la semelle et compte bien le montrer cette saison. Désiré Doué fait en plus de cela saliver pas mal de clubs en Europe. Un mastodonte veut notamment le recruter... le Real Madrid.

Doué, le Real Madrid a un rêve fou

Dans les prochains mois, le club espagnol pourrait perdre Vinicius Jr. Le Brésilien n'arrive pas à trouver un accord avec le Real Madrid pour prolonger son contrat, qui expire en juin 2027. Pour ne rien arranger, ses relations avec Xabi Alsono ne seraient pas des meilleures. Les Madrilènes veulent anticiper un futur départ de Vinicius Jr. Et d'après les informations de Don Balon, le Real Madrid a ciblé Désiré Doué. Le génie du PSG est considéré comme le joueur idoine pour la Casa Blanca. Technique, jeune et doté d'une belle vision de jeu, Doué est vu comme le successeur de Vini. Florentino Pérez en personne pousse pour son recrutement et voit en lui un parfait concurrent à Lamine Yamal, pépite du Barça.

Lire aussi

Hakimi, le PSG paie cher cette grosse erreurHakimi, le PSG paie cher cette grosse erreur
Cependant, le Paris Saint-Germain n'est absolument pas vendeur. Encore sous contrat avec les champions d'Europe jusqu'en juin 2029, l'ancien de Rennes est estimé à près de 100 millions d'euros. Mais nul doute que l'intérêt d'un club comme le Real Madrid saura le flatter et le pousser à encore progresser. Cette saison avec le PSG, Désiré Doué a pris part à 14 matchs toutes compétitions confondues pour 4 buts marqués et 3 passes décisives délivrées.
6
Articles Recommandés
ICONSPORT_275095_0288
OL

« L’OL ne meurt jamais, » la chaîne Ligue 1+ a choisi son camp

ICONSPORT_270916_0321
Foot Europeen

Real : Vinicius Junior fait son mea culpa

ICONSPORT_232033_0454
TV

Riolo et Verdez s’étripent chez Hanouna

ICONSPORT_274852_0253
PSG

PSG : Luis Enrique dévoile son plus gros secret sur Twitch

Fil Info

14:00
« L’OL ne meurt jamais, » la chaîne Ligue 1+ a choisi son camp
13:40
Real : Vinicius Junior fait son mea culpa
13:20
Riolo et Verdez s’étripent chez Hanouna
13:00
PSG : Luis Enrique dévoile son plus gros secret sur Twitch
12:40
L'OL recrute un buteur qui écoeure la Ligue 1
12:20
Greenwood s'en va, l'OM sent le danger
12:00
Le PSG dérobe un joyau du Barça pour 0 euro
11:33
Rennes : Habib Beye a bien laissé Fofana et Blas à la maison
11:30
France : Pierre Ménès s'attaque déjà à Zidane

Derniers commentaires

OL : Michele Kang jure de ne pas mentir à la DNCG

il parle entre autre de: Societe OL Bresil 2024 (91,742 M d'Euros) inscrite sur Passif non courrant (dette envers botafogo) de 91,743 M la note 6,1 du rapport comptable précise "transfert des droits économiques de Luis Henrique, Thiago Almada et Igor Jesus et Societe OL LTDA BRL 2023 (48,9 M d'Euros) Toujours d'après documents officiel

Daniel Riolo chauffe l'OM avec un gros coup de pression

Comme chaque fois sur les articles du meilleur club de France, on peut voir les cassos Parisiens Parler de foot pour eux est parler de Marseille vu que leur club est complètement insignifiant RIRES

Greenwood s'en va, l'OM sent le danger

Je suis d'accord avec toi, pour moi on devrait commencer les négociations à 85-90M. Mais si Pablo nous le fait partir à 75 avec 25M de bonus facilement atteignables, moi ça m'ira . Ce qui m'irait le mieux ceci dit ce qu'il reste chez nous encore plusieurs années. Et comme RDZ lui a dit, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs..

Greenwood s'en va, l'OM sent le danger

Logique.... qu’il parte de Marseille après 2 saisons complètes. Grâce à lui le club a grandi mais ne sera pas pour autant un "cador" européen. Ce que l’on retiendra de son passage c’est que la direction de l’OM Longoria/Benathia on eu le geni de le faire venir chez nous. Merci à eux merci à Greenwood qui entre autre a eu un comportement exemplaire vis a vis de son épouse depuis da venue à Marseille. Et perso je lui souhaite d'avoir une belle carrière de foot. Quant à son prix de vente il est inutile de la jouer au lyonnais moyen en faisant des surenchères inutiles. J’ai à nouveau confiance dans la direction de l’OM pour le vendre au meilleur prix.

OM : Cette journaliste de L'Equipe n'en peut plus des Marseillais

Il en rate jamais une pour se ridiculiser celui la 🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

Loading