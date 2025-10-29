PSG : Le Real Madrid s'excite avec Désiré Doué

Le PSG peut une nouvelle fois rêver de remporter tous les trophées majeurs cette saison. Le collectif de Luis Enrique répond présent, tout comme ses individualités.

Luis Enrique a un matériel impressionnant à disposition avec le PSG . Le groupe commence en plus à très bien se connaitre. Dans la capitale, ce sont désormais les jeunes qui ont pris le pouvoir. Parmi les éléments impressionnants depuis quelques mois : Désiré Doué. L'ancien du Stade Rennais a franchi un sacré cap sous Luis Enrique. L'international français en a encore pas mal sous la semelle et compte bien le montrer cette saison. Désiré Doué fait en plus de cela saliver pas mal de clubs en Europe. Un mastodonte veut notamment le recruter... le Real Madrid.

Doué, le Real Madrid a un rêve fou

Dans les prochains mois, le club espagnol pourrait perdre Vinicius Jr. Le Brésilien n'arrive pas à trouver un accord avec le Real Madrid pour prolonger son contrat, qui expire en juin 2027. Pour ne rien arranger, ses relations avec Xabi Alsono ne seraient pas des meilleures. Les Madrilènes veulent anticiper un futur départ de Vinicius Jr. Et d'après les informations de Don Balon, le Real Madrid a ciblé Désiré Doué. Le génie du PSG est considéré comme le joueur idoine pour la Casa Blanca. Technique, jeune et doté d'une belle vision de jeu, Doué est vu comme le successeur de Vini. Florentino Pérez en personne pousse pour son recrutement et voit en lui un parfait concurrent à Lamine Yamal, pépite du Barça.

