Un blessé qui joue une heure, l'OM en sueur devant la CAN

OM25 déc. , 11:30
parGuillaume Conte
L'OM suit forcément de près la performance de ses joueurs à la Coupe d'Afrique des Nations. Voir Aubameyang jouer une heure avec le Gabon a surpris.
Les clubs français sont très nombreux à être concernés par la Coupe d’Afrique des Nations, dont le coup d’envoi a été donné cette semaine. Les premiers matchs ont lieu et ce mercredi soir, le Gabon était opposé au Cameroun. Blessé à la cuisse avec l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang était annoncé au repos pour cette rencontre. Son retour était prévu pour plus tard dans cette compétition, histoire que le Gabon ne prenne pas de risque avec la santé de l’avant-centre marseillais.

Le Gabon n'a pas le choix 

« La semaine dernière, il a eu un souci avec Marseille. Il est arrivé lundi et a commencé à s’entraîner avec nous. C’est déjà une victoire qu’il soit sur le terrain. Mercredi, nous verrons s’il commencera, mais tous les joueurs sont motivés et font partie du projet », avait annoncé Thierry Mouyouma avant d’affronter les Lions Indomptables. 
Remplaçant au coup d’envoi, Aubameyang n’est pas resté longtemps sur le banc de touche, puisqu’il est entré à la 30e minute pour jouer une heure. Très actif, l’ancien buteur de l’ASSE n’a pas semblé dérangé physiquement. Néanmoins, son entrée en jeu a surpris les fans de l’OM, et certainement les dirigeants du club olympien également. « On va revoir Aubameyang en mars s’il se blesse avec le Gabon », « les dirigeants marseillais en sueur en voyant Auba entrer », « je comprends pas, il est annoncé blessé et forfait et il joue quand même une heure », « Aubam stp, ne te blesse pas on a besoin de toi », ont lancé les supporters de l’OM devant le match de la CAN. 
Avec cette défaite, le Gabon va en tout cas avoir besoin de ses meilleurs joueurs pour se qualifier, et les chances de voir PEA mis au repos pour les prochains matchs sont désormais bien minces.
P. Aubameyang

P. Aubameyang

FranceFrance Âge 36 Attaquant

Champions League

Matchs6
Buts3
Passes décisives5
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs14
Buts5
Passes décisives5
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Loading