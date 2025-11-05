Real : Vinicius c'est 150ME, Madrid attend des offres

De nouveau sous le feu des projecteurs après son match raté face à Liverpool, Vinicius Junior est désormais au coeur de spéculations sur un départ du Real Madrid l'été prochain. La presse espagnole est formelle, un prix colossal lui a déjà été fixé par la direction madrilène.

La carrière de Vinicius Junior est en train de prendre une drôle de tournure. Depuis le début de la saison, le Brésilien fait régulièrement l'objet de nombreuses discussions à son égard. En cause, un début de saison plus que contrasté, lié à son manque de temps de jeu d'abord, puis aux tensions naissantes avec son entraineur Xabi Alonso.

Le point culminant est clairement arrivé lors de son remplacement à la 72e minute du Clasico face au FC Barcelone le 26 octobre dernier. Ajoutez à cela des discussions gelées pour une prolongation et vous obtenez un cocktail explosif d'un joueur qui pourrait tout simplement quitter le club pour lequel il a déjà joué 334 matchs. C'est en tout cas la tendance qui se dessine de plus en plus, notamment après son nouveau match raté à Anfield face à Liverpool , dans le cadre de la quatrième journée de la phase de championnat de la Ligue des champions (1-0).

Le prix de Vinicius Junior est tombé

Si l'on en croit les informations d'El Chiringuito, l'avenir de Vinicius Junior au Real Madrid est clairement menacé. « Il est très difficile pour Vinicius de rester au Real Madrid la saison prochaine, compte tenu de la situation actuelle et de tout ce qui s'est passé. Il n'est pas question de prolongation pour le moment. Il étudie plusieurs options, notamment le club qu'il pourrait rejoindre. Vinicius préfèrerait que le Real Madrid négocie son transfert avec un autre club et perçoive une indemnité », a affirmé Marcos Benito dans la célèbre émission espagnole.

On apprend également que le Real Madrid demandera au moins 150 millions d'euros pour le laisser partir, si ce n'est plus. Pour l'heure, l'Arabie saoudite n'apparait plus comme la seule option pour le Brésilien, car la Premier League se positionne clairement pour sortir Vinicius Junior de son pétrin. En tout cas, il est de plus en plus probable que la saison actuelle soit sa dernière au Santiago Bernabéu.