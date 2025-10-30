Real : Mbappé rend fou Vinicius

Après un comportement controversé au moment de son remplacement lors du Clasico face au FC Barcelone, Vinicius Junior a présenté ses excuses aux supporters et dirigeants du Real Madrid. Un mea-culpa qui ne convainc pas du tout Benoît Trémoulinas.

Joueur le plus tonitruant du Real Madrid lors de la confrontation tant attendue face au FC Barcelone, Vinicius Junior a vu son Clasico tourner au vinaigre à cause de la décision pour le moins surprenante de Xabi Alonso de le remplacer à la 72e minute. En quittant la pelouse, il a laissé sa colère s'exprimer et a envoyé quelques invectives en direction de son banc. Trois jours plus tard, il a décidé de prendre la parole pour présenter ses excuses . Un long message adressé aux supporters, aux dirigeants du Real Madrid et… c'est tout. Rien pour Xabi Alonso.

Au cœur d'un débat dans L'Equipe de Greg, ce mea-culpa n'a pas du tout convaincu Benoît Trémoulinas qui a eu des mots durs à l'égard de Vinicius Junior, lequel a vu son statut de patron du Real Madrid subtilisé par Kylian Mbappé.

Vinicius n'a pas convaincu Trémoulinas

« Son mea-culpa ? Il n’a pas le choix. Il a pris un gros coup de pression. D’ailleurs, c’est Xabi Alonso qui dit à son adjoint ‘rappelle le sur le banc parce que sinon tu peux lui dire qu’il ne jouera quasiment plus’. Il est vite revenu sur le banc. Il sait très bien aujourd’hui qu'il a fait une grosse erreur, mais il sait aussi que Xabi Alonso c’est le patron de cette équipe. Vinicius n’a plus autant d’immunité que Kylian Mbappé peut avoir parce que je suis persuadé que le problème du Real aujourd’hui c’est Vinicius. Je suis encore persuadé que Rodrygo ferait beaucoup mieux que Vinicius. Quand il y avait Rodrygo et Vinicius sous l’ère Carlo Ancelotti, ça fonctionnait très bien. Vinicius - Mbappé on voit que ça ne fonctionne pas, même si Vinicius a fait un bon match contre le Barça, mais il a joué contre une défense B du Barça. Je pense que Rodrygo peut faire beaucoup mieux que Vinicius », a déclaré l'ancien latéral gauche des Girondins de Bordeaux devenu consultant. Un parti pris osé et assumé.