Olise pour 250 ME, le Real vire Vinicius

Olise pour 250 ME, le Real vire Vinicius

Foot Europeen17 juil. , 21:20
parGuillaume Conte
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Michael Olise au Real Madrid, c'est désormais bouillant pour un montant qui dépasse l'entendement. Le club espagnol a toutefois besoin de faire une grosse vente pour le financer.
Le transfert de l’été est en préparation maintenant que la France est sortie de la Coupe du monde en ce qui concerne la course au titre. Michael Olise, auteur d’une saison convaincante avec la Bayern Munich et élu joueur de l’année en Bundesliga, fait rêver le Real Madrid, qui a bien l’intention de continuer à dépenser très gros cet été.
Florentino Pérez a convaincu le joueur français de venir, et cela change tout. Le Bayern Munich, qui espérait prolonger son meneur de jeu, sait maintenant qu’il va devoir être à l’écoute des offres, à condition qu’elles soient au niveau de ses attentes. Le club allemand espère toucher plus de 200 millions d’euros avec la vente de l’ancien joueur de Crystal Palace.
Un message bien compris par le club espagnol selon L’Equipe, qui assure que la Maison Blanche a prévu de garder une enveloppe se situant entre 200 et 250 millions d’euros pour un tel transfert. Le record de Neymar, arrivé au PSG en 2017 pour 222 millions d’euros, est donc en danger avec cette transaction qui s’annonce folle.

Vinicius poussé vers la sortie

Si le projet devait aller au bout, elle pourrait provoquer le départ de Vinicius Junior selon la presse espagnole. Le Brésilien militait depuis des mois pour prolonger, à condition d’avoir un salaire supérieur à celui de Kylian Mbappé. L’ancien de Flamengo descendrait ainsi encore dans la hiérarchie, alors que l’escouade offensive du Real prendrait une ampleur assez surréaliste. Et surtout, la radio COPE l'assure, le départ du Brésilien apportera toutes les liquidités pour garantir la finalisation de ce transfert.
Avec Bernardo Silva, Jude Bellingham, Arda Guler, Brahim Diaz, Endrick, Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Rodrygo, Gonzalo Garcia et donc Michael Olise, José Mourinho disposerait d’un effectif incroyable pour la saison 2026-2027. Même si le passé a démontré que cela ne garantissait pas de tout de gagner pour autant.

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Haha J'ai trouvé depuis 5mn. Je n'ai jamais donné beaucoup d'importance aux résultats des matchs amicaux, encore plus cette saison ^^

Le 11 de départ de l'OM face à Yamoussoukro

Te fais pas du mal ou alors met les lunettes pour éclipse solaire afin de protéger tes yeux, ça risque d'être corrosif 🤣😂🤣

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Personne n'a de lien pour mater le match svp ?

Faux transferts, l’OM va souffrir tout l’été

Alors ça fait quoi de se rembarrer par les vrais supporters marseillais ???? 😄😄😄

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pour les économistes du site : pourquoi le foot turc est il devenu plus riche que le foot fr ? A part les charges et impots il y a d'autres raisons ?

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