Neal Maupay marque le premier but de l’OM de la saison (vidéo)

L’arbitre de France-Espagne pas au niveau, Deschamps remet une couche

Didier Deschamps a tout à fait raison. Il suffit de regarder les corners et certaines fautes non sifflées et d'autres interprétées d'étrange façon. Par exemple, Lamine Yamal n'aurait jamais dû finir le match en faisant une faute sur Kylian Mbappé et sur Désiré Doué (entres autres). On peut aussi aborder le coup-franc de la 88ème minute sifflé par l'arbitre alors que Désiré Doué a subi la faute les deux pieds dans la surface de réparation. Il y aurait dû avoir un pénalty et un carton jaune pour Lamine Yamal. On dira que ce ne sont que des détails... mais un match de ce niveau se joue toujours sur des détails. L'arbitre était tout simplement pas au niveau pour cette demi-finale de Coupe du Monde.