EdF : Konaté recadre Tuchel et provoque Deschamps

EdF : Konaté recadre Tuchel et provoque Deschamps

Equipe de France17 juil. , 19:00
parEric Bethsy
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Passé en conférence de presse ce vendredi, Ibrahima Konaté en a profité pour corriger les propos du sélectionneur anglais Thomas Tuchel. Le défenseur central de l’équipe de France tient à disputer la petite finale du Mondial avec sérieux. Mais le Français doute des réelles intentions de son coach Didier Deschamps.
Thomas Tuchel a-t-il dit tout haut ce que tous les acteurs pensent tout bas ? Avant le match pour la troisième place du Mondial face à l’équipe de France samedi, le sélectionneur de l’Angleterre s’est lâché sur l’intérêt de cette rencontre. « Personne n'a envie de jouer ce match, pas même les joueurs français », a osé l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, dont la déclaration n’a pas échappé à Ibrahima Konaté. Sauf que le défenseur central français, lui, ne tient pas du tout le même discours.

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« C'est clair que ce n'était pas notre objectif, a d’abord admis l’international tricolore. Mais on a un devoir en tant que joueur de l'équipe de France. Il y a énormément de joueurs qui auraient aimé être là et jouer ce match. Je ne vous dis pas que c'est facile, c'est dur. J'ai lu dans la presse que Tuchel avait dit que personne ne voulait jouer ce match. Bien sûr que personne ne veut le jouer dans le sens où, par rapport à nos attentes et à nos exigences, c'est une finale qu'on voulait jouer. »
« Mais ne pas vouloir le jouer, ce n'est pas dans le sens où on l'on représente la France, a-t-il corrigé. Juste le fait de porter ce maillot et de chanter la Marseillaise, c'est le rêve d'énormément de personnes. On a un devoir et on va le respecter jusqu'au bout. » Le problème, c’est que la recrue du Real Madrid doutes des réelles intentions de Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus a lui aussi souligné l’importance de ce rendez-vous. Mais le remaniement annoncé contredit ses propos.
« Maintenant, il faudra voir quelle sera l'équipe, a prévenu Ibrahima Konaté. Parce que si on part dans l'état d'esprit "c'est un devoir, il faut absolument jouer", on va jouer avec la meilleure équipe comme on l'a fait depuis le début de la compétition. Et si c'est différent, voilà quoi… » L'ancien joueur de Liverpool attend donc la compo avec impatience.
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Derniers commentaires

Faux transferts, l’OM va souffrir tout l’été

Dijaya le mec qui se fait des ennemis meme chez les vrais supporters marseillais !! Une star le guignol !!!😁😄😄😄

Faux transferts, l’OM va souffrir tout l’été

Tiens revoilà le plus gros frustré du site ...bon soir a toi mon frustré....tkt tu devance largement Sergio !! Bravo

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c est fort probable ! ils sont couverts de toute façon.

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Faux transferts, l’OM va souffrir tout l’été

ahhhhhh enfin tu trouves un pauvre pote ! c est deja ça. c et le fond de tiroir, mais merites tu mieux?.......

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