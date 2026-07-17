EdF : Konaté recadre Tuchel et provoque Deschamps

Passé en conférence de presse ce vendredi, Ibrahima Konaté en a profité pour corriger les propos du sélectionneur anglais Thomas Tuchel. Le défenseur central de l’équipe de France tient à disputer la petite finale du Mondial avec sérieux. Mais le Français doute des réelles intentions de son coach Didier Deschamps.

Personne n'a envie de jouer ce match, pas même les joueurs français », a osé l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, dont la déclaration n’a pas échappé à Ibrahima Konaté. Sauf que le défenseur central français, lui, ne tient pas du tout le même discours. Thomas Tuchel a-t-il dit tout haut ce que tous les acteurs pensent tout bas ? Avant le match pour la troisième place du Mondial face à l’équipe de France samedi, le sélectionneur de l’Angleterre s’est lâché sur l’intérêt de cette rencontre. «», a osé l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, dont la déclaration n’a pas échappé à Ibrahima Konaté. Sauf que le défenseur central français, lui, ne tient pas du tout le même discours.

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« C'est clair que ce n'était pas notre objectif, a d’abord admis l’international tricolore. Mais on a un devoir en tant que joueur de l'équipe de France. Il y a énormément de joueurs qui auraient aimé être là et jouer ce match. Je ne vous dis pas que c'est facile, c'est dur. J'ai lu dans la presse que Tuchel avait dit que personne ne voulait jouer ce match. Bien sûr que personne ne veut le jouer dans le sens où, par rapport à nos attentes et à nos exigences, c'est une finale qu'on voulait jouer. »

« Mais ne pas vouloir le jouer, ce n'est pas dans le sens où on l'on représente la France, a-t-il corrigé. Juste le fait de porter ce maillot et de chanter la Marseillaise, c'est le rêve d'énormément de personnes. On a un devoir et on va le respecter jusqu'au bout. » Le problème, c’est que la recrue du Real Madrid doutes des réelles intentions de Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus a lui aussi souligné l’importance de ce rendez-vous. Mais le remaniement annoncé contredit ses propos.

« Maintenant, il faudra voir quelle sera l'équipe, a prévenu Ibrahima Konaté. Parce que si on part dans l'état d'esprit "c'est un devoir, il faut absolument jouer", on va jouer avec la meilleure équipe comme on l'a fait depuis le début de la compétition. Et si c'est différent, voilà quoi… » L'ancien joueur de Liverpool attend donc la compo avec impatience.