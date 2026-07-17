Mercato : Accord Salah-Besiktas !

Harit ça fait moins de 10mn que je le vois jouer et bon.... vivement qu'il reparte.
Haha J'ai trouvé depuis 5mn. Je n'ai jamais donné beaucoup d'importance aux résultats des matchs amicaux, encore plus cette saison ^^
Te fais pas du mal ou alors met les lunettes pour éclipse solaire afin de protéger tes yeux, ça risque d'être corrosif 🤣😂🤣
Personne n'a de lien pour mater le match svp ?
Alors ça fait quoi de se rembarrer par les vrais supporters marseillais ???? 😄😄😄
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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