Mercato : Accord Salah-Besiktas !

Mercato : Accord Salah-Besiktas !

Foot Europeen17 juil. , 20:15
parGuillaume Conte
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En fin de contrat avec Liverpool, Mohamed Salah se cherche un nouveau club après une décennie chez les Reds. Un accord a été trouvé en ce sens avec Besiktas, annonce Foot Mercato. Il s’agit d’un contrat d’un an avec une année supplémentaire en option. Pour un salaire de 10 ME par saison.
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Derniers commentaires

Le 11 de départ de l'OM face à Yamoussoukro

Harit ça fait moins de 10mn que je le vois jouer et bon.... vivement qu'il reparte.

Le 11 de départ de l'OM face à Yamoussoukro

Haha J'ai trouvé depuis 5mn. Je n'ai jamais donné beaucoup d'importance aux résultats des matchs amicaux, encore plus cette saison ^^

Le 11 de départ de l'OM face à Yamoussoukro

Te fais pas du mal ou alors met les lunettes pour éclipse solaire afin de protéger tes yeux, ça risque d'être corrosif 🤣😂🤣

Le 11 de départ de l'OM face à Yamoussoukro

Personne n'a de lien pour mater le match svp ?

Faux transferts, l’OM va souffrir tout l’été

Alors ça fait quoi de se rembarrer par les vrais supporters marseillais ???? 😄😄😄

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