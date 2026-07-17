Le PSG préfère « chercher le nouvel Olise » que payer 200ME

Le dossier Michael Olise risque d'être le feuilleton du mercato estival puisque le joueur français du Bayern Munich veut désormais rejoindre le Real Madrid. Parfois cité dans ce dossier, le PSG n'envisage absolument pas de faire une offre pour l'international tricolore.

Parfois comparé à Zinedine Zidane ou Michel Platini en début de Mondial , Michael Olise a eu plus de mal lors des ultimes rencontres, et notamment face à l'Espagne, match durant lequel Didier Deschamps a finalement décidé de le remplacer. Cela n'empêche pas l'attaquant de 24 ans de susciter un énorme engouement, notamment du côté du Real Madrid où l'on est d'ores et déjà prêt à mettre près de 200 millions d'euros pour le faire venir du Bayern Munich. L'opération semblait impossible il y a encore quelques semaines, les dirigeants bavarois s'y opposant fermement, mais désormais les choses sont moins claires, surtout parce que le natif de Londres a désormais envie de bouger. Dans ce dossier, le Paris Saint-Germain a totalement disparu, et du côté des doubles champions d'Europe on ne craquera pas.

Le PSG ne veut plus de ce genre de transfert

Tandis que Michael Olise va donc tenter d'avoir son bon de sortie, le PSG a justifié son choix de ne pas revenir dans le dossier de Michael Olise, alors que Paris avait tenté de le faire venir en 2024 lorsque ce dernier avait quitté Crystal Palace pour Munich. Du côté de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaifi, la politique du Paris SG est désormais claire. « Il vaut mieux chercher le nouvel Olise qu'Olise », a fait savoir le club de la capitale dans le quotidien L'Equipe.

Et les champions d'Europe en titre de préciser qu'ils ne voulaient plus être cités dans ce que le PSG appelle un dossier « cauchemar ». De plus, si le transfert se fait pour 200 millions d'euros, et avec un salaire supérieur à 20 millions d'euros, Paris aura de nouveau le couteau sous la gorge au niveau financier, et depuis le fameux épisode Neymar-Mbappé-Messi, les dirigeants qataris ne veulent plus retomber dans cette situation. Pour le Paris Saint-Germain, les deux priorités de l'été sont Akliouche et Diomandé, et cette fois c'est juré, on ne fera pas un énorme coup de folie même pour un tel talent.