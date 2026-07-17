30 ME pour ce milieu de Ligue 1, l’OL abandonne

L'OL est plutôt bien fourni au milieu de terrain. C'est pour cela que le club rhodanien n'insistera pas pour Kevin Danois, alors que le montant de son transfert grimpe dangereusement.

L’Olympique Lyonnais va encore faire des mouvements dans les deux sens lors de ce mercato , même si seule une belle vente peur relancer les achats. Néanmoins, l’OL continue de prospecter et ciblait depuis quelques semaines Kevin Danois, le milieu de terrain de l’AJ Auxerre . Ce dernier est sur le départ et espère voir son club accepter des offres pour continuer sa progression dans un club plus ambitieux.

Le club bourguignon n’est pas contre une vente, à condition qu’elle soit spectaculaire. Selon Morning Foot, Hull City vient de faire une offre à 15 ME mais la formation promue en Premier League s’est prise un mur. L’AJA demande 30 millions d’euros pour envisager une vente, soit le double de la première proposition.

Spectateur de cette discussion, l’Olympique Lyonnais a immédiatement refermé ce dossier selon plusieurs sources, qui rappellent que le club rhodanien s’est déjà bien renforcé au poste de milieu de terrain, et ne compte pas forcer pour une autre recrue pour le moment. Seuls les départs conjoints de Tanner Tessmann et Orel Mangala ouvraient la porte à un nouveau transfert, alors que le club lyonnais compte déjà Corentin Tolisso, Khalis Merah, Tyler Morton, Noah Nartey et Mads Bidstrup pour alimenter le coeur du jeu.

Une piste donc à oublier pour l’OL, qui ne compte pas faire une folie au milieu de terrain alors que l’idée est surtout de trouver un numéro 9 pour la saison à venir.