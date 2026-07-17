L’arbitre de France-Espagne pas au niveau, Deschamps remet une couche

L'ère Didier Deschamps avec l'équipe de France va se terminer ce samedi à Miami, avec le match pour la troisième place contre l'Angleterre. L'occasion de dire au revoir aux Bleus et de glisser un petit mot sur le match face à l'Espagne.

Avant de jouer l’Angleterre, Didier Deschamps était en conférence de presse et il n’était pas forcément question de cette rencontre qui compte pour du beurre, le troisième de la Coupe du monde ne rentrant pas vraiment dans les livres d’histoire. Le sélectionneur national est revenu sur son long passage en équipe de France , pour sa dernière conférence de presse d’avant-match. Avec beaucoup d’émotion et la sensation du devoir accompli même si sa longue période n’a été marquée par un seul titre mondial.

25 ans de ma vie - Didier Deschamps à propos de l'équipe de France

« Je sais très bien que le clap de fin, c’est samedi. Je sais que l’équipe de France va me manquer. J’ai eu le privilège pendant 15 ans d’être là-haut avec ce maillot, de connaître des moments magnifiques, d’autres plus difficiles…L’équipe de France avec tout ce que ça peut comporter, dans ma vie professionnelle, c’est la plus belle chose qui me soit arrivée. Elle a pris 25 ans de ma vie. Vingt-cinq ans dans une vie, ça marque et ça marque encore plus parce qu’il reste des souvenirs inoubliables. Mais l’important, c’est toujours devant soi », a souligné Didier Deschamps, qui a tout de même jeté un petit regard derrière lui pour revenir sur la défaite face à l’Espagne en demi-finale.

Si « DD » avoue sans problème la supériorité de l’adversaire, il avait critiqué l’arbitre de la rencontre pour des décisions bizarres sur des corners et des cartons vite donnés contre ses joueurs. Le sélectionneur national a passé la deuxième couche après avoir certainement revu le match. « Ce n’est pas l’arbitre qui nous fait perdre. Mais il y a des décisions qui auraient pu être différentes. La première analyse, c’est : ils ont été meilleurs, ils méritent. Les deux équipes méritent car elles ont battu tous leurs adversaires. Comme nous, nous méritons de jouer l’Angleterre », a souligné Didier Deschamps, qui sait que l’arbitrage a beaucoup fait parler pendant la compétition. Mais sur les deux demi-finales, ce ne sont pas les coups de sifflet qui ont joué sur le résultat final.